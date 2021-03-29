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帛琉總統訪台 將分別會見蔡蘇 美國駐帛琉大使隨行

台灣新聞組／台北29日電
帛琉總統惠恕仁（左）28日下午搭機抵達桃園機場，下機後和外交部長吳釗燮（右）碰肘致意。（記者季相儒／攝影）
帛琉總統惠恕仁（左）28日下午搭機抵達桃園機場，下機後和外交部長吳釗燮（右）碰肘致意。（記者季相儒／攝影）

台灣與帛琉的「旅遊泡泡」即將啟動，帛琉總統惠恕仁昨天下午抵台，展開五天四夜訪問；這是惠恕仁上任後第一次出訪，也是新冠疫情爆發後，首位到訪台灣的外國元首。蔡英文總統明天下午將於總統府接見惠恕仁一行人，並在台北賓館設宴接待訪問團。

惠恕仁抵達國賓門時發表談話指出，很高興台帛間「旅遊廊道」或「無菌廊道」啟用，有些人稱之為「泡泡」，無論名稱如何，相信這樣的旅遊模式是絕無僅有的首例。總統府發言人張惇涵表示，惠恕仁總統訪台，不僅充分展現台帛深厚邦誼，也展現兩國合作的成功防疫模式。

外交部長吳釗燮代表政府接機，並與惠恕仁碰肘致意。惠恕仁並介紹這次訪問同行的還有美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）夫婦、台灣駐帛琉大使周民淦夫婦。他指出，帛琉非常感謝美國的幫助，在1月時就收到第一批疫苗，而此次旅行成真，有賴於台灣、帛琉共同努力。

依規畫，惠恕仁今天上午將前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，並接受健康檢查；晚間將在晶華酒店舉行訪台國際記者會，結束後接受行政院長蘇貞昌晚宴款待。明天上午預計參訪北部企業，下午赴總統府和蔡總統會面。

惠恕仁將於4月1日南下參訪台灣船舶製造及水產養殖業，預計中午和「台帛旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同一班機返回帛琉。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，惠恕仁來台三天前已採檢，入境後不會檢驗，直至離境後才會再採檢。惠恕仁在飯店會有專門出入口、專用電梯、獨立用餐專區等，行程皆已事先規畫出入動線，避免接觸一般民眾。外交部也會全程派人陪同，落實全程配戴口罩、避免出入人潮擁擠場所等防疫措施。

此行還有八名帛琉病人同行來台就醫，新光醫院行政副院長洪子仁說，這八名患者必須於檢疫病房待滿14天、三次採檢陰性後，才能開始治療。洪子仁指出，帛琉泡泡三大任務，希望民眾在帛琉玩得開心、放心與安心。若民眾於帛琉有疑似症狀，帛琉檢驗標準與台灣一樣，也能直接在帛琉接受治療，當地有一定的治療能量，能應對人數不多的輕症。

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