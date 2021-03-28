新疆棉延燒台藝人紛表態 柯文哲：講白了 就得選邊站

台北市長柯文哲28日表示，「反中」在未來的15年，對於新疆棉風波，讓許多台灣藝人被迫表態，柯文哲也說，「全球化本來就是半球化，這是國際局勢，講白了，就是選邊站。」(記者林麗玉／攝影)

新疆 棉事件持續發酵，台北市長柯文哲今天表示，「反中」在未來的十五年，還是世界局勢，所以中國 自己要去想辦法，怎麼去改善中國的國際形象，對於新疆棉風波，讓許多台灣 藝人被迫表態，柯文哲也說，「全球化本來就是半球化，這是國際局勢，講白了，就是選邊站。」

人權關注議題衍生出新疆棉花風波，兩岸三地多達數十位藝人，與數個被點名拒用新疆棉的國際品牌被迫做出切割，總統蔡英文日前也對新疆棉事件回應，盼北京當局慎思，對企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助促進中國成為所謂「負責任大國」目標。

柯文哲今天則表示，中美貿易大戰一定會持續打下去，中國人權也要持續改善。柯說，兩岸關係講白，不僅是台灣海峽兩岸，也是太平洋兩岸，這是世界大事，反中在未來十五年還是世界局勢，他認為中國自己要去想辦法，怎麼改善中國的國際形象。

柯文哲說，中國對台灣，不管中國做什麼動作，台灣人就是不高興，包括鳳梨不買、飛機飛來飛去，WHO不讓我(台灣)參加，不曉得他們(中國)在幹什麼？

對於許多台灣藝人紛紛被迫表態新疆棉事件，柯文哲也說，「全球化本來就是半球化，這是國際局勢，講白了，就是選邊站。」

媒體也追問，WHA五月就要召開，台灣今年有機會？柯文哲說，台灣不能參加WHO，在世界上怎麼講都不對，其他有涉及政治的就算了，但WHO不讓台灣參加，這對中國來說，絕對是負面。