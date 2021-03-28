黑白集／「跟進聯合國」 美花談棉花…都是空話

經濟部長王美花。（本報資料照片）

新疆 棉風暴擴大，經濟部長王美花說，如果聯合國禁止台灣 就不進。這是繼「美花鑿井」之後又一力作，但「美花連篇」都是空話。

新疆維族人權若遭迫害，除應嚴詞譴責，相信台灣民眾會支持政府給予實質援助；至於將禁新疆棉與維族人權畫上等號、乃至直接禁用，是否上策，或待斟酌。

近日與新疆棉相關的是棉花期貨暴跌，因為主要買家中國對最大棉花供應國美國 棉的需求減緩。道理很簡單：既然有人抵制新疆棉，等於間接拉抬美國棉，那中國原本新疆棉自己用都不夠，何必再買美國棉？如此加加減減，對新疆棉有何影響、對維族現況有何幫助，恐有疑問。

因而，經濟部應做的是即刻調查這波「棉花戰爭」對台灣有何影響？若禁新疆棉，受損企業及員工有多少？廠商有無協助調度棉花的需求？政府有無對策？王美花捨此不答，卻喊出「跟進聯合國」，真把經濟部長「做空」了。何況中共是聯合國擁有否決權的常任理事國之一，有可能通過禁新疆棉提案嗎？

蔡英文說，放任民族主義、愛國主義的情感，對企業施壓，不會帶來任何正面意義。大哉斯言，對那些用「愛台灣」對企業施壓、迫藝人表態的1450，總統也應給他們開示；而水準只夠粗鄙嗆聲「愛穿無良新疆棉會爛GG」的綠委，恭聆總統訓詞也無救。