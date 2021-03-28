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新疆棉延燒 朱立倫：牽涉美中對抗競合 台灣衝擊大

記者周志豪、蔡晉宇／台北28日電
新疆棉事件延燒，國民黨前主席朱立倫27日表示，新疆棉議題不應把焦點放在藝人表態或民族主義問題，背後牽涉的是美中對抗、競合，牽涉很多貿易與利益議題。（記者周志豪／攝影）
新疆棉事件延燒，國民黨前主席朱立倫27日表示，新疆棉議題不應把焦點放在藝人表態或民族主義問題，背後牽涉的是美中對抗、競合，牽涉很多貿易與利益議題。（記者周志豪／攝影）

新疆棉事件延燒，國民黨前主席朱立倫昨表示，新疆棉議題不應把焦點放在藝人表態或民族主義問題，背後牽涉的是美中對抗、競合，牽涉很多貿易與利益議題，台灣無可避免會衝擊影響最大，面對國際這樣新的長期、持續對抗局勢，政府要做好因應措施，嚴肅審慎面對。

朱立倫也同意，美中對抗中會改變很多產業結構，產業供應鏈也會對很多國家有影響，若因新疆棉事件盲目抵制，最後可能抵制到也在供應鏈中的台灣企業。

對於大陸因台美簽海巡合作備忘錄，一天內派出20架飛機侵擾台西南空域，朱立倫說，這不是單一問題，要從全面角度，兩岸要從求同存異到求同尊異，中華民國堅持民主自由一定要受到尊重。

新疆棉事件愈演愈烈，國民黨主席江啟臣表示，在兩岸關係低迷不振此刻更加深憂慮；國際間許多無區別、衝動式的制裁，受害者最後卻可能是大家想要幫助的對象。他說，此時煽動的言語、訴諸民族主義、相互指責或抵制，並無助了解真相、提升新疆當地人權與勞動條件；北京當局應將目前新疆採棉工人工作條件與生活狀況攤在陽光下，才有助平息爭議。

總統府發言人張惇涵則表示，北京當局應慎思，民族主義或愛國主義都是民間社會素樸的情感，但放任這種情感向企業或組織施壓，沒有正面幫助，也無助中國成為所謂負責任大國的目標。

張惇涵呼籲，北京當局應該正視維吾爾族人權議題，唯有停止壓迫才能化解國際社會質疑、化解對立衝突。對於部分台灣藝人表態支持新疆棉，張惇涵說，如果屬自主表態，是因為活在民主自由台灣；如果是被迫表態，是因為身在沒有民主自由的中國，民主自由是台灣人民可以充分表達意見的原因，也是必須堅決守護的生活方式，而公眾人物有一定的影響力，應該重視人權普世價值。

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