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台美簽海巡備忘錄 陸喊堅決反對 美促停止施壓

台灣新聞組／台北27日電

美國台灣日前簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，中國解放軍派遣20架次軍機侵入台防空識別區；一名美國國務院發言人26日表示，美國敦促北京停止對台施壓，並與台灣展開有意義對話；大陸國台辦則表示，陸方堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協議。

美國國務院發言人透過電子郵件回覆記者詢問表示，美國敦促北京停止其對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並與台灣展開有意義對話。

同時，「抗中友台」色彩鮮明的美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）26日分別重新提出「與中國公平貿易實施法」、「台灣關係強化法案」兩部法案，要求限制對中出售敏感技術、禁止聯邦從電訊供應商華為和中興通訊採購商品及服務；此外，他提出「台灣關係強化法案」，要求透過成立跨部會台灣工作小組、與台灣簽署自由貿易協定（FTA）等作為，深化美台關係。

大陸國台辦昨日以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿回應指出，「關於國家領土主權和海洋權益問題，必須指出的是，維護中華民族的整體和根本利益是兩岸同胞的共同責任。」朱鳳蓮批評，民進黨政府「倚美謀獨」，出賣民族利益，只會把台灣推向災難。

大陸外交部發言人華春瑩表示，在美台交往的問題上陸方的立場是明確的，陸方要求在涉台問題上務必謹言慎行，也要求台灣方面千萬不要挾美自重。

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