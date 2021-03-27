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台美簽備忘錄 共機大舉擾台 單日20架次創今年最高

台灣新聞組╱台北27日電
美國在台協會處長酈英傑（左）27日出席「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，與海巡署署長周美伍（右）致意。(記者林澔一／攝影)
美國在台協會處長酈英傑（左）27日出席「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，與海巡署署長周美伍（右）致意。(記者林澔一／攝影)

台美昨天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，外交部長吳釗燮表示，這是拜登政府上任後台美簽署的第一項正式文件，展現台美持續將彼此的交流與互動制度化的決心，並朝全方位合作夥伴邁進，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，備忘錄讓美國與台灣海巡署現有的長期密切合作關係，進一步正式化。

不過，國防部昨晚公布台灣西南空域空情動態，中共解放軍派遣20架次軍機侵入台灣防空識別區，是今年最高批次；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

昨侵入台灣防空識別區的共機包括運-8反潛機兩架次、空警-500機一架次、轟-6K機四架次、殲-16機十架次、殲-10機兩架次、運-8技偵機一架次。昨台美簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，共機大舉出海，對台施壓意味濃厚。

台灣駐美代表蕭美琴和AIT執行理事藍鶯25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」；外交部昨天舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，吳釗燮、酈英傑、海巡署長周美伍出席並致詞。

吳釗燮說，拜登團隊在1月上任後，台美關係不僅沒有過渡期，更如美方所稱的「堅如磐石」，持續穩健提升，雙方有多層次、多面向的對話與合作；透過這次備忘錄的簽署，將確保未來在海洋保育、打擊海上犯罪以及人道救援及災害防救等領域，展開廣泛的合作。

酈英傑說，這是拜登政府與台灣簽署的第一份備忘錄，讓美國與台灣海巡署現有的長期密切合作關係進一步正式化。他期望透過這項正式的合作架構，美台的海巡團隊能在人道援助與災害防救、資訊分享、以及應對其他全球挑戰方面，都有更加密切的合作。

國防安全研究院學者蘇紫雲指出，過去美國與台灣在海巡的交流遵循的是「戰略模糊化」政策，簽署合作備忘錄後，象徵美國在相關政策調整上已逐漸走向「戰略清晰」。

台灣 美國 拜登

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