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台美簽海巡合作備忘錄 趙少康：兩岸也可聯合保衛釣魚台

記者周志豪／台北26日電
台美簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，被解讀要抗衡中國大陸實施「海警法」。中廣董事長趙少康質疑，台灣與大陸也可海巡合作，兩岸甚至包含共同打擊犯罪，防範走私，聯合起來保衛釣魚台，都可以合作，為什麼只能跟美國海巡合作？(記者周志豪／攝影)
台美簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，被解讀要抗衡中國大陸實施「海警法」。中廣董事長趙少康質疑，台灣與大陸也可海巡合作，兩岸甚至包含共同打擊犯罪，防範走私，聯合起來保衛釣魚台，都可以合作，為什麼只能跟美國海巡合作？(記者周志豪／攝影)

台美今簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，被解讀要抗衡中國大陸實施「海警法」。中廣董事長趙少康質疑，台灣與大陸也可海巡合作，兩岸甚至包含共同打擊犯罪，防範走私，聯合起來保衛釣魚台，都可以合作，為什麼只能跟美國海巡合作？

對台美簽協議，趙少康認為，以前都是私下進行，現在檯面化也很好；合作都好，但要多多益善，不能只跟誰合作、不跟誰合作。

趙少康表示，台灣必須知道不能只靠一邊，若對美、中都能採等距關係、左右逢源不是更好，尤其海巡，兩岸間很多東西可合作，沒什麼好顧慮的，甚至與日本也都可以合作。

趙少康也質疑，若美國真把台灣當第一島鏈的中心，台灣等於幫美國防衛住第一島鏈很重要，那美國可到帛琉、關島建神盾飛彈基地，台灣為什麼要買？

趙少康更批評，台灣本身防衛當然重要，但美國也不能因此就敲竹槓，賣台灣東西不是最先進的，價錢又高；台方武器研發到一個地步，像是無人機差不多可以了，美國就要台灣花6億美金買4架無人機，很可惡。

趙少康主張，台灣應該全力、大量經費發展無人機，以台灣的技術、半導體與通訊人才，有這個能力，不應該美國賣我們4架無人機，就把開發經費都移走。

趙少康舉例，最近亞塞拜然與亞美尼亞戰爭，亞塞拜然就用一架100萬美元的無人機，把亞美尼亞的坦克、大砲、幾百個飛彈發射基地，統統摧毀；若台灣無人機發展起來，有幾千架無人機，中共飛機來，「你來1架、我10架攔截」。

台灣 美國 趙少康

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