軍事合作檯面化 台美簽海巡備忘錄 反制中共「灰色衝突」

駐美代表蕭美琴（右）25日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。(圖：駐美代表處提供)

中華民國駐美代表處25日發布新聞稿，駐美代表蕭美琴已與美國 在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，國務院亞太局代理助卿金聖（Sung Kim，前譯金星）和國際事務暨外交政策處處長Ann Castiglione-Cataldo出席觀禮。

蕭美琴表示，台灣 作為印太地區負責任的利害關係人，願隨時在海洋議題上做出貢獻，台美海巡部門多年來在搜救及漁業執法等議題密切交流，期待雙方成立「海巡工作小組」後，能締造更強韌的夥伴關係，為維護自由開放的印度太平洋做出更多貢獻。

AIT透過新聞稿表示，此一新架構將促進雙邊溝通、建立合作，以及共享訊息。此外，這紙備忘錄確認保護海洋資源的共同目標；確認雙邊致力減少非法、未通報且不受管制的捕撈；以及參與聯合海上搜索與救援等行動。

先前有外交官員透露，台美並無邦交，原本都是檯面下低調交流合作，但因「大環境政策改變」，台美雙方決定相關合作項目明文化，據以定期實施交流，未來合作空間大。外界研判，這項合作也有美台聯手反制中共「灰色衝突」的意義。

國防部 昨在立法院提出國防總檢討報告中提及認知戰、資訊戰、機艦侵擾是台灣面臨的三大新興安全挑戰。國防部長邱國正指出，中共準備將這些灰色地帶慢慢演變為常態，國防部不論是在武器裝備或預防、示警等都會併案納入考量，也會在漢光演習及平時教育訓練時精進不對稱戰力的調配。

據了解，「台美海巡合作瞭解備忘錄」簽署後，外交部將舉行宣布茶會，外交部長吳釗燮、海委會主委李仲威、海巡署長周美伍等高層官員出席，美國在台協會台北辦事處長酈英傑也將出席致詞。

海岸巡防署近年開始強化船艦武裝，艦艇強化「平戰轉換」機制，設計戰時啟用作戰效能的模組，且海委會與海巡署首長均選用海軍出身官員，「戰力」逐漸提升中。去年3月間美國海岸巡防隊的巡防艦伯索夫號曾伴隨海軍驅逐艦柯蒂斯魏柏號穿越台灣海峽，此次台美海巡簽署合作備忘錄，合作方式想像空間大。