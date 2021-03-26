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強化遠程打擊 台製遠程飛彈射程可達2000公里

台灣新聞組╱台北26日電
中科院副院長冷金緒在立法院答詢時首度表示，中科院研發中的遠程打擊飛彈，目前可量產者是一種陸基型飛彈，研發中的「科研案」則有三案。(記者陳正興／攝影)
中科院副院長冷金緒在立法院答詢時首度表示，中科院研發中的遠程打擊飛彈，目前可量產者是一種陸基型飛彈，研發中的「科研案」則有三案。(記者陳正興／攝影)

中科院昨天在立法院首度證實，中科院研發中的遠程打擊飛彈，目前可量產者是一種陸基型飛彈，另外研發中的「科研案」則有三案，這是軍方首度對外說明台灣研發遠程打擊戰力的項目。

本報系聯合報報導，國防部長邱國正昨天到立法院國防委員會報告「四年期國防總檢討」（QDR），報告內容指強化遠程精準打擊能力，中科院副院長冷金緒說，中科院研發遠程戰力的彈種，目前有一種，科研案持續推動的遠程打擊案，則有三個案子。立委追問可量產的有一種？冷金緒說「對」，屬於陸基型「陸地發射」，但射程不便公開說明。

台北中國時報報導，據了解，中科院已量產且具遠程打擊能力的飛彈，是已部署的雄二E巡弋飛彈，射程約600至800公里；至於科研案的三種，亦即正在研發還未量產部署，則有「二長一短」，二長之一是增程巡弋飛彈，射程約1200到2000公里，二是射程超過1000公里的地對地飛彈，雖然射程範圍都可涵蓋北京、上海及沿海各大重要城市，但只用於軍事目標。「一短」則是指射程約300公里的多管火箭。

邱國正表示，遠程打擊將是建軍與武器獲得要項之一，期望有遠距、精準且機動的裝備，不管對外軍購或中科院採購武器都朝這面作，中科院相關方面的研發都未停止。

台灣 北京 國防部

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