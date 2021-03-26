才講春暖花開…學者憂台美簽備忘錄 恐引北京不必要反應

台美海巡過去即互動頻密，台美合作瞭解備忘錄簽署，外界研判，美台聯手有意反制中共「灰色衝突」。(圖：海巡署提供)

中國 大陸今年初通過「海警法」，授權中國海警船得以動用武力，周邊海域情勢緊繃；台灣 學者憂心兩岸正寄望「春暖花開」之際，台美此時簽備忘錄恐引來反效果；大陸學者也直言，「這不是多此一舉嗎？」

台北中國時報報導，淡江大學戰略所副教授黃介正指出，國際公約上，海巡始終只是海上執法力量，軍事意義不大，加上陸委會主委邱太三才講到「春暖花開」，台灣就和美國 簽海巡合作備忘錄，若牽涉釣魚台事務，恐怕引起北京不必要反應，使區域情勢複雜化。日本為「海警法」跟大陸鬧得很不愉快，台灣沒必要此時搶出鋒頭，尤其台灣官方更應避免稱呼「第二海軍」。

國政基金會國安組召集人林郁方則說，台灣海峽這麼狹窄的海域，兩岸一旦開戰，海巡艦艇缺乏防空能力，戰力相對脆弱，最多只能擔任輔助性角色。「台美海巡合作瞭解備忘錄」簽署象徵台美關係提升，某種程度也是給中共難看，外交與政治意義比較大，軍事意義不大。

另據本報系聯合報報導，民進黨立委何志偉指出，台美洽簽備忘錄正是釋出「政治信號」，要各方不要在灰色衝突誤判訊息；因應台海情勢，美方會採取必要處置，確保台海穩定。

外交官員說，台美海巡過去互動頻密，不僅每年都有戰技交流，由美方派特勤教官訪台進行海上登檢等戰技交流示範課程，台灣也會派員到美國海岸巡防隊海岸巡防防衛學院與基層單位受訓實習。