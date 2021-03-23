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「不是所有的事情都要對岸同意」 邱太三：兩岸不應互加政治框架

記者賴錦宏／台北23日電
陸委會主委邱太三22日首度赴立法院備詢。（記者林伯東／攝影）
陸委會主委邱太三22日首度赴立法院備詢。（記者林伯東／攝影）

陸委會主委邱太三上任後，昨天首度赴立法院備詢，他就日前提出的「建設性模糊」一說進一步表示，兩岸的互動，基本上不應該有任何一方來強加政治框架，當然也不能在軍事威脅下來交流，所以兩岸未來交流，如果能夠秉持善意的理解、務實的來處理問題，才是重點所在。

邱太三昨天在立法院答詢時表示，「不是所有的事情，都要對岸同意，才叫做所謂的對話或交流」。如果對岸真的能夠務實看待，不管過去所採取的對台政策為何，應該要檢視到底其對兩岸人民真的有利嗎？真的賺到了嗎？

邱太三在口頭報告時指出，北京今年「對台工作會議」及兩會中，均重申其「一個中國原則」及「反獨促統」的對台主張，認為「時、勢」主導權在北京，強調增強底線思維與鬥爭精神，施壓台灣接受其所設定矮化台灣的政治框架。對岸一方面稱促進兩岸交流融合，另方面卻持續批判打壓及堅持不放棄對台動武，這是造成台海及區域情勢緊張對立的主因。

邱太三說，就像農產品問題，北京（的作法）讓台灣民眾更加團結。北京不按照國際秩序、國際貿易慣例來處理問題，顯然會讓（台灣）人民更加反感。

邱太三表示，美中會談提到了台灣議題。陸委會跟外交部已適時表達政府嚴正立場，「中華民國是一個主權獨立的國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分」。

邱太三說，面對兩岸情勢變化，政府致力維護台海和平穩定現狀，堅定捍衛國家主權及民主；根據陸委會民調顯示，台灣主流民意長期主張維持現狀，支持政府兩岸政策，並且反對北京強制性的主張與作為。

邱太三表示，台灣堅持主體性與和平處理問題，不冒進、更堅守原則，同時有決心維持台海現狀。呼籲對岸秉持相互尊重、善意理解的態度，放棄強加於台灣的政治框架、停止對台軍事威脅與外交打壓，透過務實、建設性的交流對話，處理分歧，避免負面解讀及誤判，才能促成兩岸和平共處，真正維護民眾的福祉與權益。

邱太三說，政府在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成與對岸有意義的對話，也期待在新冠肺炎疫情有效控制時，兩岸逐步恢復正常有序交流，增加理解、減少誤解。

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