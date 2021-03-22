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解兩岸僵局 呂秀蓮拋「二二共識」 一個中華取代一個中國

台灣新聞組／台北22日電
前副總統呂秀蓮21日舉行新書「兩岸恩怨如何了？」發表記者會，呂秀蓮指兩岸關係一般都是指與中國的關係，容易陷入統獨爭議。（記者黃義書／攝影）
前副總統呂秀蓮21日舉行新書「兩岸恩怨如何了？」發表記者會，呂秀蓮指兩岸關係一般都是指與中國的關係，容易陷入統獨爭議。（記者黃義書／攝影）

前副總統呂秀蓮昨天拋「雙兩岸關係」，倡議解決兩岸僵局，用一個中「華」取代一個中「國」，並用兩岸「統合」取代兩岸「統一」；雙方各退一步一起做好兩岸關係。

呂秀蓮表示，希望今年兩岸可以一起努力形成共識，2022年就以「二二共識」取代「九二共識」，她希望能超越藍綠，積極尋求在年底前召開民間國是會議，「把所有爭論的議題大家當面談清楚，得出一個比較好的答案」。

呂秀蓮昨天上午出席「聯合國NGO世界和諧傑出貢獻獎頒獎典禮&呂秀蓮新書發表：兩岸恩怨如何了」。呂秀蓮致詞時，將2019嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情形容是非典型第三次世界大戰，台灣免除疫情，卻面臨戰爭的威脅，台灣已經一步一步在戰爭邊緣，台灣要懂得柔性外交，用兵乓球解決危機。

呂秀蓮會前受訪提到，最近「世界兩個核武大國」在阿拉斯加談判，台灣問題成為最重要且最敏感議題，台灣人應該關心但不必要擔心，更重要是提出對策，因此她拋出雙兩岸關係，希望為下一代開闢光明的前途。

呂秀蓮倡議，第一，中國當局應將「一個中國」改為「一個中華」。第二，兩岸不是「統一」、可以討論「統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，兩岸可以統合，再慢慢討論是不是形成中華邦聯。

呂秀蓮並表示，台灣要積極和日本、韓國形成東北亞的金三角，也邀請太平洋彼岸的加拿大和美國等國家，形成太平洋民主國協。

呂秀蓮的「雙兩岸關係」就是「小兩岸」經營台灣海峽，「大兩岸」經營太平洋，她有信心以目前台灣的價值和實力絕對可以達到這個目標，「超越統獨，開創新方向」。

呂秀蓮 台灣 疫情

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