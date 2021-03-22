日願協助援台美軍 外交部感謝美日重視台海和平

美日國防部長會談，確認在台灣發生突發事態將密切合作。圖為美軍神盾艦馬廷斯號去年8月穿越台灣海峽。（取自U.S.Pacific Fleet）

日本 防衛大臣岸信夫與美國 國防部長奧斯丁日前會談時，確認在台灣 發生突發事態將密切合作；岸信夫還說，今後有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。中華民國外交部昨天未正面回應，但表示由衷感謝美、日政府對台海和平穩定的重視。

外交部也說，將在既有良好基礎上，持續與美日及理念相近國家緊密合作，堅定捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

日本共同社21日報導，部分駐北京外交人士提醒說，日本為了牽制中國大陸在亞太地區的影響力，在政治上太靠近美國，會傷害中日關係。

一名來自東南亞的駐北京外交人士說，日本首相菅義偉政府最近的舉動「似乎沒考慮到中國的感受」。並認為現在不是日本討好美國最佳時機，這樣勢必激怒北京，使大陸「加緊在附近爭議海域挑釁，使區域情勢非常容易陷入不穩定」。

國民黨副秘書長黃奎博表示，無法針對從日本媒體流出、日本官方並未證實的消息做出回應，但相信日本始終對台灣周邊突發事態的可能表示關切，而且多半希望勸和，以免波及日本。

熟悉國際事務的國民黨人士則表示，若日本擬在台海衝突時發布命令，派自衛隊保護美軍在台灣周圍船艦和飛機，不一定是來台與美軍並肩作戰，更有可能是掩護美軍撤（美）僑。