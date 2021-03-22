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陸台灣主權說 台外交部駁悖離事實

台灣新聞組／台北22日電
中共中央政治局委員楊潔篪（圖）與美國務卿布林肯會談時，指出台灣主權屬於中國，中華民國外交部駁斥悖離事實。（新華社）
中共中央政治局委員楊潔篪（圖）與美國務卿布林肯會談時，指出台灣主權屬於中國，中華民國外交部駁斥悖離事實。（新華社）

美國國務卿布林肯日前與中共中央外事辦公室主任楊潔篪會晤，雙方就以國際秩序、民主價值、新疆、香港及台灣等議題上有激烈交鋒。中華民國外交部昨天表示，已注意到陸方官員在會談中或其後有對台灣主權屬於中國的誤謬、扭曲說法，但這些說法悖離事實，也違反台灣人民意志。

外交部表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來；中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀。

外交部表示，無論中國政府如何扭曲其對台主張，都無法改變這事實，台灣人民只會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值國家共同努力，維護並增進印太區域的和平、穩定與繁榮。

民進黨國際部主任、立委羅致政表示，這次中國立場沒有改變，美國立場卻是反守為攻，主動提到台灣、香港及新疆問題；因為美方更支持台方，所以台方也可以更加凸顯「台灣不是中國的一部分」，台灣是主權獨立國家。他也認為，會談氣氛這麼糟糕，美中關係要修補已經非常困難，可以說是回不去了。

國民黨主席江啟臣表示，這次對談不只看到彼此底線，也藉機把話講清楚。他呼籲蔡政府思考美中台關係如何因應和自處，別慢半拍和後知後覺。

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