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黑白集／蔡政府自毀模糊 恐難再造模糊

黑白集
陸委會主委邱太三提出以「建設性模糊」取代九二共識，恐怕北京未必埋單。（本報資料照片）
陸委會主委邱太三提出以「建設性模糊」取代九二共識，恐怕北京未必埋單。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三提出以「建設性模糊」取代九二共識，若能為一灘死水的兩岸關係拋出善意，自應喜聞樂見；不過，內有蔡政府營造的反中氛圍未褪，外有美中火爆交鋒，台灣成為火線議題，不知邱太三能夠「模糊」多久。

馬英九時期兩岸都接受「一中各表」的創造性模糊，即使北京著力「一中」，台灣突出「各表」，各自仍保有大內宣的空間。蔡英文拒絕九二共識並兩度勝選，等同率先撕毀模糊；其後北京為九二共識加註，蔡政府強將九二共識與一國兩制掛鉤，兩岸模糊更玩不下去。

現在邱太三重申「中華民國憲法與兩岸人民關係條例」，也重提尊重九二歷史事實，又在宣布恢復大陸商務人士來台的同時，提議「建設性模糊」，希望再造兩岸模糊空間。

邱太三的建設性模糊，既想得九二共識創造性模糊之利，又想避九二共識內外爭議之弊。但九二共識的核心「一個中國」是清楚的，只在兩岸表述上創造模糊空間；從「創造性」走向「建設性」的模糊，如果是打算先模糊掉核心，恐怕北京未必埋單。

鄭板橋「難得糊塗」，寓意人生該裝糊塗時卻難覓糊塗；兩岸關係何嘗不是？蔡政府本有模糊卻親手毀了模糊，現在要再造模糊，球已回北京手上。但以美中火辣對嗆的強勢姿態，北京還願意打迷糊仗嗎？

北京 台灣 馬英九

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