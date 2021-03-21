台國安人士：美中大國吵架對台未必有利 台灣應避險

美方專家表示，預期拜登的中國政策將持續強硬。（路透）

美中火爆對話，蔡政府國安人士說，這個場面並不令人意外，以美中現階段的矛盾，出現這樣的場面完全可以想像。作為最弱小的一方，兩個大國吵架對台灣其實不一定有利，台方希望美中能出現和解態勢，在目前情境下，台灣應設法避險。

該人士表示，美方此次表現「非常民主黨」，包括對人權與價值議題的偏愛。美方顯然並不尋求達到任何共識，否則不會開會前就跟盟友發表譴責中方的聲明，又宣布制裁對方的多位政府高官，拜登 政府的抗中政策可說是站在川普政府的肩膀上「加碼拉到另一個高度」。

美國 為何不在這次對話與中國 達成某些共識？國安人士說，中國大陸其實是有求於美國，從陸方願意忍受天寒地凍，遠赴阿拉斯加可看得出來；他並研判，楊、王可能最初還懷抱此行最終能促成「習拜會」的目的，但看來顯然未如預期。不過，他表示，美中開場雖互別苗頭，北京卻可能在閉門對談時尋求次佳方案，比如尋求美中對話成為定期的、解決分歧的機制。

美方專家表示，美中雙方「鬥而不破」，預期拜登的中國政策將持續強硬，雙邊摩擦將成常態；大陸學者則指出，美中在會談後關係進一步惡化是趨勢，之後會有更加激烈的較量。

哈佛大學費正清中國研究中心研究員陸伯彬說，拜登政府與台灣關係更加緊密；在美中高層會晤前，美國宣布制裁24名中港高官，從很多層面來看，拜登政府的中國政策是川普政府的延續。

美國智庫「美國企業研究所」高級研究員庫柏說，中美粉飾分歧的時代已經過去，雖不一定會演變為危機，但摩擦將是常態。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，拜登政府決心「從實力地位出發應對中國」，即糾合盟國及夥伴制華，連同與之密切相連的大整中國人權狀況和大喊民主價值，中國則在內政和戰略軍事方面強硬無疑；中美關係在會談後進一步惡化，大概是必然之勢。