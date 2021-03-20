回應邱太三「建設性模糊」 國台辦：九二共識是定海神針

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）

大陸國台辦今日發布新聞稿，強調「九二共識」由兩岸雙方確認，是兩岸關係和平發展的「定海神針」，並稱「九二共識」的重要性體現了一個中國 原則，明確界定兩岸關係的性質，奠定了兩岸平等協商的基礎。

陸委會主委邱太三近期稱，「九二共識」在台灣 已引發爭議，在兩岸交流中大陸仍繼續堅持這樣的政治前提，是不公平、不公道的，並提兩岸可以有一「建設性模糊」推進交流。

大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義回應此事。朱鳳蓮表示，「九二共識」是兩岸有關方面授權商談達成的，其過程和內容均有明確的文件和文字紀錄。在「九二共識」基礎上，兩岸雙方開啟了協商談判，開闢了兩岸關係和平發展道路。事實證明，「九二共識」由兩岸雙方確認、具有廣泛民意基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」。

朱鳳蓮指出，2016年民進黨 上台後，單方面否定「九二共識」，拒不承認其核心意涵，刻意在台灣內挑起爭議，其目的就是企圖改變兩岸同屬一個中國的法理與事實，改變兩岸關係和平發展的局面，這是兩岸關係陷入緊張動蕩的根源。

朱鳳蓮強調，「九二共識」之所以重要，在於其體現了一個中國原則，明確界定了兩岸關係的性質，奠定了兩岸平等協商的基礎。從1992年以後，兩岸雙方接觸交往都是在「九二共識」基礎上進行的，充分體現了平等協商的精神，何來不公平、不公道?

朱鳳蓮指出，如果以所謂「建設性的模糊」否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨政府繼續打算通過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

朱鳳蓮最後說，兩岸同胞也看得很清楚，民進黨政府一方面擺出緩和姿態，一方面繼續與大陸對抗，是根本行不通的；只有採取實際行動，停止製造敵意、污蔑抹黑，停止任何謀「獨」挑釁，回到「九二共識」上來，兩岸關係才能和平穩定發展。