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美中會談互嗆 台專家：雙方發言有劇本

台灣新聞組／台北20日電
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中外交高層會談火花四射，民進黨立委何志偉昨在立院質詢時表示，美中會談第一天就火藥味十足，在美中亂嗆下，對台灣影響是好是壞？外交部長吳釗燮表示，在這次會談中，美國把台灣議題帶出來，包括最近很多高層會談，都談到台灣，他覺得這是好事。

外交部昨表示，這次美中高層會晤前，美方已向台方進行詳細事前簡報，並承諾會後儘速向台方說明會談情形，展現台美互信及關係友好緊密。

何志偉昨質詢時提出，此次美中會談議題，對亞太、印太地區的影響為何，台灣又該做哪些準備？吳釗燮說，有關印太地區局勢，台灣作為一員，會密切關注，美國對於台灣安全、經濟的重視，從來沒改變過；在這次會談，美國把台灣議題帶出來，台灣在國際社會被關注是好事，如此獲得的援助會更多。

政治大學外交系副教授黃奎博表示，美中一見面就吵架，很明顯地他們在互相宣示自己的主權和立場，另外也可能因為媒體在，所以他們比較激烈、投入，他相信美中雙方發言是有劇本的；布林肯在閉門會議前突然把媒體留下來，說話的時候都有看稿，他認為可能原本是要在閉門會議說的，但因為楊潔篪先前反應激烈，所以把後面要說的話拿到前面說。

黃奎博說，布林肯破題時提到中國對新疆、香港、台灣，和對美國的網路攻擊等，他說不僅僅是國內（internal）事務，美國有義務提出來討論，布林肯的用字很有意思，「國內」事務是誰的國內事務，這是重點，可以思考美國如何定位他們所謂的台灣議題。

台灣 美國 布林肯

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