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邱太三拋建設性模糊 藍：沒九二共識的九二共識

台灣新聞組／台北20日電
美中高層會談一開場就談到台灣，行政院長蘇貞昌（右）19日在立法院與內政部長徐國勇（中）、陸委會主委邱太三（左）不時交換意見。（記者林伯東／攝影）
美中高層會談一開場就談到台灣，行政院長蘇貞昌（右）19日在立法院與內政部長徐國勇（中）、陸委會主委邱太三（左）不時交換意見。（記者林伯東／攝影）

陸委會主委邱太三拋出兩岸「建設性的模糊」概念，陸委會昨進一步表示，這是具有前提的假設性說法。邱太三昨在立法院備詢前表示，九二共識在台灣已經引發相當大爭議，沒辦法運用在建設性模糊。國民黨主席江啟臣表示，九二共識其實就是建設性模糊，求同存異，解決問題，這就是過去國民黨在做的事情。

邱太三指出，「建設性模糊」是美國前國務卿季辛吉提出，是指在談判中對敏感、爭議不下議題，能用模糊字眼來滿足雙方基本需求、立場，讓談判能進行；九二共識在台灣已引發相當大爭議，在國民黨內部也有不同意見，所以「九二共識」一詞已經沒辦法運用在建設性模糊。

陸委會昨指出，兩岸雙方是否有建設性模糊，這是具有前提的假設性說法；前提就是中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動關係營造必要條件。

國民黨立委賴士葆透露，昨與邱太三交換意見，感覺邱好像要提出一些東西，把九二共識或民進黨過去說的九二會談歷史包在裡面，讓大陸覺得可行、有九二共識，讓九二共識各自解讀，「一個九二共識兩方各表」。

陸委會前副主委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀昨在一場座談會上表示，邱太三用最大力量形容「沒有九二共識的九二共識」，向陸方釋出善意，但關鍵字「非國與國的關係」卻沒說。

他肯定邱太三的作法，但還不夠，因為兩岸的問題在政治，邱太三應該要把兩岸定位說清楚，不提九二共識可以，兩岸定位要說清楚，才有下一步。

政大國際關係研究所中心研究員湯紹成則分析，「九二共識就是沒有共識的共識」，兩邊有很大歧見，既然台方有陸委會、對岸有國台辦，就表明兩岸是「特殊關係」，「非國與國的關係」，可以此為互信基礎來開啟對話，至於是什麼關係？十年、二十年後再慢慢談。

中廣董事長趙少康表示，這不是邱太三能決定，蔡英文總統要清楚表態。

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