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學者：4個理由 兩岸面臨最危險時刻

記者蔡敏姿／台北20日電
文化大學社會科學院院長趙建民。（本報資料照片）
文化大學社會科學院院長趙建民。（本報資料照片）

美中高層會談，牽動兩岸緊張神經，文化大學社科院院長趙建民昨天在一場座談會上表示，兩岸面臨70年來最危險的時刻，有四個理由，大陸有能力也有意願來解決台灣問題、美中兩強不會開戰但會找代理人、國人心防鬆散、誤解美日印澳的「四方安全對話（Quad）」。

趙建民昨天出席「美中新關係暨大陸兩會後之兩岸關係發展與前景」座談會稱，兩岸面臨70年來最危險的時刻，有四個理由：第一個，今日中共有能力也有意願來解決台灣問題，毛、鄧時期對岸沒能力也沒意願，加上執政黨的「抗中」政策下加速大陸來解決台灣問題。

第二，中美從未如此處在高度對峙當中，但兩強不會開打，恐兩敗俱傷，在軍事、經貿上也不會全面開戰，中美貿易戰下美國仍每年賺三、四千億美元，不會向大陸開戰，可是中美對抗需要代理人來戰爭，而周邊的國家可能成為代理人，尤其是小國，台灣從來沒有這麼危險過。

第三，外在環境虎視眈眈，國人心防從未如此鬆散，「現在只有對抗，沒有政策」，要對抗就得全民皆兵，但台方也沒準備，就如南韓要對抗北韓，北韓人口不到南韓一半，但每年軍費都是台灣3.5倍，而台灣目前兵力只有17萬左右，「因為我們不覺得危險」。有一派認為大陸內部強權鬥爭，無力處理台海問題，但這是自欺欺人。

第四，美國、日本、印度和澳洲等「四方安全對話（Quad）」，有人認為台灣是跨四邊聯盟的準會員國，只要是反中聯盟，就會納入台灣，所以我們很安全。但需注意的是，這是四邊安全對話，不是聯盟機制。

趙建民認為，美國在拜登領導下，是尊重體制，對「一中原則」再確認，而台灣在兩岸政策是「對抗求和，依美抗中」，在兩岸對立高壓力，拜登要降溫。

台灣 美國 拜登

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