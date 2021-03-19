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邱太三拋兩岸建設性模糊概念 趙少康:蔡英文要清楚表態

記者周志豪／台北19日電
陸委會主委邱太三拋出兩岸可以尋求「建設性模糊」概念，滿足兩邊的立場與需求；並指九二共識在國內引發相當大爭議，已無法運用在建設性模糊。中廣董事長趙少康19日表示，這不是邱能決定的，而是蔡英文總統要清楚表態，而蔡過去將九二共識跳接一國兩制，現在要怎麼回頭去談九二共識？(記者周志豪／攝影)
陸委會主委邱太三拋出兩岸可以尋求「建設性模糊」概念，滿足兩邊的立場與需求；並指九二共識在國內引發相當大爭議，已無法運用在建設性模糊。中廣董事長趙少康19日表示，這不是邱能決定的，而是蔡英文總統要清楚表態，而蔡過去將九二共識跳接一國兩制，現在要怎麼回頭去談九二共識？(記者周志豪／攝影)

陸委會主委邱太三拋出兩岸尋求「建設性模糊」概念，滿足兩邊立場與需求，並指九二共識在國內引發相當大爭議，已無法運用在建設性模糊。中廣董事長趙少康上午表示，這不是邱能決定的，而是蔡英文總統要清楚表態，蔡過去將九二共識跳接一國兩制，現在要怎麼回頭去談九二共識？

「九二共識就是沒有共識」，趙少康表示，現在大陸願同意九二共識是兩岸關係定海神針，已不容易，再逼對岸承認其中是否有「各表」內涵，結解不開，建議未來就把九二共識當通關密語，這就是創造性模糊，也許如此能讓兩岸進行溝通。

趙少康說，九二共識完全不是一國兩制，在台灣也無人接受一國兩制，尤其香港現在的情勢如此，更不可能接受；九二共識過去在前總統馬英九時代，完成不少事情，但蔡英文上任後不接受，之前還把九二共識汙名化，導致現在兩岸緊張。

趙少康說，綠營過去很多義和團汙名化九二共識，現在要蔡英文總統怎麼回頭去談九二共識。

立委賴士葆透露，今天在立院與邱太三交換意見，感覺邱好像要提出一些東西，把九二共識或民進黨過去一直講的有九二會談的歷史包在裡面，能讓大陸覺得可行，讓大陸覺得有九二共識，讓九二共識各自解讀，「一個九二共識兩方各表」。

趙少康 蔡英文 馬英九

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