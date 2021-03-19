邱太三提3工作+3呼籲 陸委會：恢復陸商務人士來台

陸委會主委邱太三18日宣布，基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士到台從事商務履約或跨國企業內部調動，經疫情指揮中心洽各機關研商，即日起可提出申請。(記者毛昱祺／攝影)

陸委會主委邱太三昨天向對岸提出三個呼籲及研議推動的三大工作，並宣布即日起恢復大陸人士到台從事商務履約或跨國企業內部調動的申請。

邱太三昨首度親自上陣陸委會例行記者會，時間點選在陸方宣布「對台農林22條」的隔天以及中美二加二高層戰略對話的前夕，格外受到矚目。

蔡政府是否正擬定新論述取代九二共識？邱太三說，對九二共識的涵義，縱使是國民黨 和共產黨的解讀都不一樣，國民黨似乎也認為應該做一些調整，陸方若繼續堅持這樣一個政治前提，兩岸交流如果都要求對方進入自己設定的框架，是不公平、不公道，也不切實際的。

邱太三強調，雙方應該找出互惠互利的最大公約數，其次是雙方能否有「建設性的模糊」，這就要靠彼此的智慧及態度。

分階段循序恢復交流

對於後疫情 時代兩岸交流，邱太三首度提出目前研議推動的工作有三，一是依據疫情科學指標、兩岸情勢發展，「分階段」循序恢復交流。二是恢復陸方商務履約或跨國企業內部調動來台。

他宣布，基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士到台從事商務履約或跨國企業內部調動，即日起可提出申請；同時也將評估恢復陸方人道探親等人員往來，及後續其他境管調整事宜。

三是兩岸應積極落實協議，透過協議機制溝通處理攸關民眾健康安全的防疫、衛生、農產品檢疫檢驗等問題。

邱太三表示，現階段維持「和平、穩定、發展」可說是兩岸最大公約數，他向對岸提出三個呼籲：一是充分理解兩岸制度、價值觀的差異，避免負面解讀及誤判，放棄強加台灣 的政治框架及對抗舉措，尤其是停止在台海周邊的軍事威脅，正面積極看待兩岸關係發展。

二是相互尊重、務實對話解決問題。強調台方兩岸政策立場一貫、沒有改變，雙方應在此既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。三是為開展交流作出相對的努力。

國民黨大陸事務部主任左正東回應，國民黨對九二共識立場強調本於中華民國憲法，當初能夠達成求同存異的默契，就是基於能夠連結兩岸、提供兩岸互動法律基礎的憲法；如果民進黨政府真心誠意維護和遵守能連結兩岸的中華民國憲法，不要再將九二共識汙名化，且真心依此主張出兩岸互動框架，這就是回到了「創造性模糊」。