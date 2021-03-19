黑白集／共軍壓境美軍不來 能奉陪多久？

國防部長邱國正。(本報資料照片)

美國 印太司令戴維森在國會作證說，解放軍可能六年內攻台，美軍若要馳援，至少需17天。立委憂心國軍撐不了幾天，新任國防部長邱國正肅然答覆：中共 打多少天，我們就奉陪多少天。

話說得豪氣干雲，卻也慘烈萬分。此話可作兩種解釋，一種是：國軍戰力堅強，抗敵矢志不懈；另一種是：孤島死守，直到彈盡援絕。區分兩者的標準無它，台方戰力的優劣而已。

台灣 當下戰力若真優於對岸，這句話就等於我們可以羽扇綸巾、談笑用兵；但如果比不上人家，那就跟走夜路吹口哨壯膽沒兩樣。當然，邱國正談的是國軍的戰鬥意志和氣節，值得鼓掌，但若回頭審視我們的青年，最近為了一頓壽司店的鮭魚飯優惠，多少男女競相去改名「鮭魚」，不免讓人為國民士氣感到憂心。

無論「奉陪」幾天，最終寄望的仍是美軍救援。但美軍來不來，對北京只是勝負的變數之一，對台灣卻是存亡所繫。兩岸一旦開戰，台灣就是拿性命下注；邱國正既是軍人，就不能跟蘇貞昌一樣犯傻，以為能拿掃帚決戰！

美國其實已經洩題。最近一位專欄作家新書爆料，川普曾跟同黨參議員說實話：中共若犯台，美國遠在8000哩外，「什麼都不能做」。台灣老愛草螟弄雞公，當共軍壓境，美軍又不來，鮭魚戰士能奉陪多久？