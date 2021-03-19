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「建設性模糊」難度高 能取代九二共識？

記者 李仲維
陸委會主委邱太三18日宣布，基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士到台從事商務履約或跨國企業內部調動，經疫情指揮中心洽各機關研商，即日起可提出申請。(記者毛昱祺／攝影)
陸委會主委邱太三18日宣布，基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士到台從事商務履約或跨國企業內部調動，經疫情指揮中心洽各機關研商，即日起可提出申請。(記者毛昱祺／攝影)

對於如何跨越九二共識的問題，陸委會主委邱太三最新提出希望兩岸能有「建設性的模糊」，事實上，九二共識就是「創造性的模糊」，兩者其實都是讓兩岸政治定位有各說各話的「模糊」空間，蔡政府捨創造求建設，立意雖好，但在主客觀條件壓力下，操作難度非常高。

邱太三18日首度親自主持陸委會例行記者會，大陸央視駐台記者單刀直入問邱太三，蔡政府不接受九二共識，是否在擬定新的論述去更接近九二共識的實質內容？邱太三在回答時，仍明顯堅守不接受九二共識的立場，但他也首度提出「建設性的模糊」概念。

至於所謂的「建設性的模糊」是什麼？邱太三沒有進一步說明，僅表示要靠兩岸彼此的智慧及態度。

其實這六個字可以拆開來解讀，所謂建設性，是指蔡政府希望有一個新論述來取代九二共識，作為民共交流與互信的基礎；所謂模糊，就是兩岸當局互不挑戰對方主權和治權，先擱置政治爭議，從經濟文化層面恢復交流協商。

九二共識自發明以來，就被認為是一個「創造性的模糊」，在馬政府時期也確實在兩岸間發揮功能，如今蔡政府同樣要追求模糊，卻捨創造性而求建設性。

從正面看，邱太三的立意是在除舊布新，今年也是兩岸復談的機會之窗；但從反面看，蔡總統第二任任期已經將屆一年，如果這個建設性新論述根本還沒譜，或者這個新論述可能招致黨內反彈甚至危及明年選情，以及北京是否願意在政治定位表述上與蔡政府有模糊空間？在種種主客觀條件壓力下，蔡政府操作難度非常高。

北京

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