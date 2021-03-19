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陸農林22條 邱太三：加碼效益不大

記者李仲維、林汪靜／綜合19日電
陸委會主委邱太三。(記者蔡晉宇／攝影)
陸委會主委邱太三。(記者蔡晉宇／攝影)

大陸發布對台「農林22條措施」，鼓勵台灣農林業者登陸。陸委會主委邱太三表示，陸方對台措施是單方面思維和作為，不斷加碼顯然效益不大。他認為，大陸想做很多好事，但不與台灣好好溝通協調，將造成反效果。

邱太三昨在陸委會例行記者會上表示，中國大陸其實很努力做一些對台措施，但從現實面來看，無論是36條、11條、22條，很顯然是效益不大，「因為單方面的想法，面向不夠，對台灣整體農業跟農民思維不夠了解，就不斷要加碼。」

邱太三還表示，對台措施如果是提供台灣農民「超國民待遇」，「那對大陸農民也不公平，結果傷害到大陸農民，也傷害到台灣農民，只讓少數人得利」。

至於台灣對「農林22條措施」的因應？邱太三指出，兩岸農業的交流其實關鍵在於品種及技術，一方面，農委會已經針對這兩個部分檢討修法；另一方面，針對技術和人員是否要做一定程度的規範，農委會也已經在做進一步檢視。

針對重啟小三通的話題，邱太三表示，重啟小三通是由疫情指揮中心判斷，陸委會也希望能對小三通提出2.0機制，但得把小三通通關檢疫、碼頭等整體設施連貫的相關機制建置好，且疫情指揮中心也要根據防疫能量、金門居民反映和兩岸疫情實際狀況做通盤考量。

另外，海基會秘書長詹志宏昨日表示，期待大陸當局在新冠疫情過後，能將近幾年來設置的政治障礙盡速移除，讓兩岸正常有序的交流可以逐步恢復。

台灣 疫情 中國

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