陸推農林22條 陳吉仲嗆新瓶舊酒：假惠台真利中

農委會主委陳吉仲17日回應國台辦「農林22條」是「新瓶裝舊酒」，作用不大。(記者林澔一／攝影)

針對國台辦公布「農林22條措施」，農委會主委陳吉仲昨親上火線舉辦記者會表示，1997年起，中國 大陸不斷發布對台農業優惠，但過去十年來，台灣 赴陸農業投資 件數每年不超過十件，此次農林22條是「新瓶裝舊酒」，不會有太大作用；中國近年遇到糧食安全壓力因此吸引台灣過去投資，「名為惠台、實為利中」。

行政院表示，中國所稱的措施，企圖矮化台灣，其相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險，國人要有所警覺。

陳吉仲表示，台灣到對岸投資有相關管理，必須依照「大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，和經濟部投審會遞件，其中409項農產品不得到對岸投資，針對核心國家農業科技也有相關規範，因此農林22條不會有太大效果。

陳吉仲說，農林22條措施從農業生產到通路，無所不包，近年中國發生嚴重水災、秋行軍蟲入侵、非洲豬瘟等，遇到很大糧食安全壓力才希望台灣過去投資，至於針對兩岸茶葉、水果等的共同檢驗標準，是「某種程度矮化台灣主權」，且民眾若前往投資會遇到相當高的風險，因中國土地並非私有，台灣投資者取得土地並經營管理後，後續可能無法持續經營。

逢甲大學國貿學系教授楊明憲表示，兩岸最近無法進一步對話協商，在此節骨眼卻突然冒出農林22條，想吸引台灣人才去投資，成功機率不高；農漁經學者李武忠則認為，政府用法規綁住專業技術人才的做法很消極，應是提供更多的保障及福利，思考如何幫台灣農業升級。