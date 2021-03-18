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禁台鳳梨後再出招 陸推「農林22條」 鼓勵台企登陸

記者呂佳蓉／綜合18日電
大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「農林22條措施」是為鼓勵和支持台灣農林業者登陸發展。（中新社）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「農林22條措施」是為鼓勵和支持台灣農林業者登陸發展。（中新社）

大陸暫停台灣鳳梨輸入，引發兩岸口水戰，也傷及台灣農民利益。為表示對台灣農民的重視和支持，大陸昨發布「農林22條措施」，鼓勵和支持台灣農林業者登陸發展，支持措施包括提供農地林地使用、融資便利、開拓大陸內銷市場等方面。

大陸國台辦等多個部門昨聯合發布「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」（農林22條），大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指出，發布「農林22條措施」目的是為台胞台企參與大陸農林業高品質發展和鄉村振興提供同等待遇。

根據「農林22條措施」，在農林地使用部分，台資企業通過流轉取得的農村土地經營權受大陸法律保護，流轉合同到期後同等條件下可優先繼續租賃。

在融資部分，可申請農業保險保費補貼，同等享受農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息支持，可發行公司信用類債券進行直接融資，可獲涉農補助資金支持。

在創新研發部分，鼓勵台商台企參與重型農機、漁業裝備、智慧農業、綠色投入品等領域的研發創新、成果轉化與技術服務。鼓勵台資企業申請植物新品種權，同等享受農業支持政策和優惠措施。

另外，可同等參與茶葉、水果、花卉等農林產品的大陸國家標準起草；可同等參與林草業重點龍頭企業推薦、大陸國家林業產業示範園區申報。同時還鼓勵台灣鄉村建設規畫設計師到大陸從事規畫設計工作。

在開拓大陸內銷市場部分，可與大陸供銷合作社系統農產品經營企業、協會合作，推介、銷售優質農產品，拓展大陸內銷市場。

朱鳳蓮表示，經風險評估，台灣鳳梨傳帶植物疫情風險很高，大陸暫停台灣鳳梨輸入是正常的生物安全防範舉措，科學合理。

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