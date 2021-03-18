新聞評論／修憲打假球 蔡政府還顧得了兩岸關係？

蔡英文總統。(記者曾學仁／攝影)

立法院啟動修憲。民進黨 憲改小組召集人姚嘉文表示，黨綱規定要「制憲」，國家名稱是「台灣 共和國」，民進黨不能規避建黨精神，憲改小組應先完成黨的規定。對此民進黨冷處理，強調還需討論凝聚共識。姚嘉文是蔡總統欽點的召集人，他拋出「制憲說」，除掀起綠營憲改「打假球」疑雲，也對處於和戰邊緣的兩岸關係埋下更多變數。

蔡總統連任後，對國家路線的新宣示有二：一是就職演說啟動憲改，二是今年元旦談話期待疫後兩岸能恢復正常有序交流，並重申在符合對等尊嚴原則下，願促成兩岸有意義對話。

無論是兩岸復談或修憲，蔡總統本應積極尋求社會共識，促成朝野對話，化解對立；但現實卻是府院黨動員仇恨政治，散布假訊息及人格抹黑對付在野黨人士和昔日社運戰友。陸委會主委邱太三遭鳳梨蟲事件突襲，對兩岸問題只說不做；府院則索性煽動民粹，呼籲民眾吃鳳梨。但對姚嘉文攤牌「制憲說」，民進黨則避重就輕，低調表示不挑釁對岸。民進黨的冷處理，是唯恐姚嘉文撩起深綠制憲力量集結，進而破壞「公投 修憲」為選舉動員的盤算。說穿了，為了鞏固執政，兩岸關係與修憲公投都是黨政工具。

中共兩會重彈「一中原則，九二共識」，陸委會反嗆是矮化台灣，要求北京正視台灣人民的反對。與此同時，姚嘉文拋出「制憲正名」，民進黨卻切割說是個人意見，推稱事先不知情；柯建銘甚至以時空條件不同為由，質疑制憲可行性，只差沒指名黨綱不合時宜。民進黨不接受一中，也不正視台獨黨綱，並非怕北京惱火，而是擔心華府誤會台灣又利用修憲扯美中關係後腿。

陳水扁執政時，操作修憲對抗中共，為的只是鞏固權力。從「公投制憲」、「公投新憲」到「憲政改造」，第七次修憲表面上沒碰領土主權與統獨；但透過廢國大，修憲改由立院提案、公民複決，奠定未來憲改內容皆出自在台全體國民意志。亦即，藉合憲程序催生新憲，透過憲改公投凝聚台灣國家認同。

但後扁時代台海呈和平發展，直到太陽花事件，再將修憲與兩岸問題掛鉤。反服貿運動除造成兩岸關係劇變，其伏筆之一，便是推動公民參與修憲，改造一中憲法以符合台灣政治現況。蔡英文挾公民運動摘下大位，她曾承諾二階段修憲，先推動「擴大公民參政」、「人權條款入憲」及「廢除考監兩院，落實三權分立」、「適度降低修憲門檻，增加公民修憲提案權」。這些雖無涉制憲，但都指向憲法秩序的改造，為新憲工程建構基礎。

這次修憲，是首度將動用公民複決，綠營支持者極關注蔡英文如何履踐承諾。柯建銘一再強調，這次不碰觸領土國號等「極端議題」，「制憲說」缺乏可行性。但對泛綠陣營來說，這次重點不在能否制憲，而在能否落實18歲公民權，並下修修憲門檻，完成第一階段新憲工程。執政黨目前瞄準年輕選票，避免碰觸敏感變數，這與獨派意向頗有落差。

美中台關係正重新盤整，乍看之下，「制憲說」旨在提醒蔡總統延續憲改香火；但姚嘉文說，憲改可努力推動，但「不必設定時程」，亦似在幫蔡總統畫設待轉區。

解讀其間輕重虛實，可看出蔡政府在大選、憲改及兩岸關係間如何收放。兩岸關係已被上次大選玩殘，這次，執政黨改以憲改擔綱催票機，但操作憲改難免踩踏統獨紅線，甚至需要北京唱黑臉催票，支離的兩岸關係恐怕積重難返。