隨時備戰 台防長：共軍要打多久 我陪多久

邱國正17日列席立法院外交及國防委員會進行國防部業務報告。(記者邱德祥／攝影)

美軍印太司令部司令戴維森日前表示，台灣 六年內恐面臨中共威脅；國防部長邱國正昨天在立院表示，不要說六年，他已經防範到，接下來六個鐘頭有什麼狀況、他會怎麼處理，不會因其他國家有什麼言論就調整；他的觀念是「自己的國家自己救」，美軍幾天能來，不在他的考量之內，敵人「要打多久，我陪多久」，沒有時間限制。

國民黨 立委廖婉汝質詢，共機頻擾台，是否是一種消耗戰？邱國正說，中共擾台不是短期的，國軍嚴密監控也有應對方法，這是本務，也了解這是消耗戰的一環。

回答民進黨立委王定宇質詢時，邱國正說，共軍 具備攻台的能力，台灣不能設定六年、六個月或多久共軍會打過來，國軍隨時要做反應，「他們要打多少天，我們就奉陪多少天」。

韓人助台造潛艦 立委憂洩密

另外，國民黨立委馬文君昨在立法院外交及國防委員會披露，高雄美術館附近有條韓國餐廳街，有許多到台從事潛艦國造事務的南韓人士常在這裡用餐，「高談闊論」潛艦建造事務，不知洩多少密。她還提醒海軍，只要去找「崔鉉直」即可知曉內情。

馬文君所提到的崔姓人士，幾個月前已離開台灣，這人是雙方合作的專案經理角色，透過天主教教友，結識高雄某造船業老闆，崔對這位與媒體往來密切的造船業老闆，不經意地提到了某些潛艦工程的事情，引發爭議後，軍方高層請他離開台灣。