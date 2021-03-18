轉讓疫苗給巴拉圭? 外交部：只是金援協助購買

指揮中心指揮官陳時中澄清，「我們沒有本錢轉讓疫苗」。(中央社)

新冠肺炎疫苗 全球瘋搶，疫苗外交戰再起？外傳台灣 同意將和美國談妥的200萬劑AZ疫苗轉讓給友邦巴拉圭救急，指揮中心指揮官陳時中昨澄清，「我們沒有本錢轉讓」；外交部也在立法院衛環委員會強調，僅金援巴拉圭買新冠疫苗，否認轉讓消息。

本報系聯合報報導，指揮中心指揮官陳時中昨出席立法院衛環委員會前，接受媒體聯訪表示，台灣沒有與美國簽約4000萬劑疫苗，沒有能讓出的2000萬劑。他說，目前全球疫苗市場仍是買方市場，雖明白巴拉圭目前缺乏新冠疫苗，但台灣取得的疫苗須以台灣民眾先施打，轉讓疫苗的國際援助，可能要到年底了。

外交部拉美司長俞大㵢也在衛環委員會澄清，台灣目前採購的AZ疫苗是1000萬劑而非4000萬劑，巴拉圭當地報導有誤。俞大㵢提及，台灣原與巴拉圭有五年合作計畫，雙方已同意挪用原計畫經費，撥出部分金額協助巴國購買疫苗，但此事與台灣轉讓疫苗謠言是兩件完全無關的事情。

另據台北中國 時報引述外媒報導，從1月下旬以來中國疫苗已大量運抵南美大陸，巴拉圭獲得了微不足道的4000劑俄羅斯疫苗和2萬劑中國疫苗，其中，中國疫苗是透過智利取得，智利本身則獲得中國提供的800萬劑。巴國外長阿瑟維多對外表示，正透過談判途徑從中國取得疫苗，還說這種緊急狀況可不受外交協議的拘束。

報導指出，中華民國在南美洲唯一友邦巴拉圭正透過管道向中國洽購疫苗，中方盼藉此提升中巴關係，引起外交轉向的疑慮。外交部長吳釗燮日前親電阿瑟維多，雙方重申珍視台巴兩國長久友好邦誼，並就雙邊合作計畫進展及新冠肺炎疫情等議題深入交換意見。

吳釗燮表示，基於台巴友好邦誼，台灣將持續與巴拉圭攜手合作，共同對抗新冠疫情帶來的挑戰。阿瑟維多外長肯定雙邊合作計畫成果，對台灣提供的各項防疫物資，以及刻正居間協助巴國洽購及取得疫苗表達誠摯謝忱。