北京沙塵暴波及台灣？ 氣象局：影響日、韓比較多

中國大陸北方多省近日遭遇近十年來最強沙塵暴。(新華社)

中國北方多省近日遭遇今年以來範圍最大的沙塵暴 ，強度更是10年來最強，南韓氣象廳今天表示，預計發源於內蒙古高原和戈壁沙漠的沙塵暴將於16至17日影響南韓全國大部分地區。由於台灣 西半部今普遍空品不好，北市甚至恐達紅色警戒，外界質疑是否和北京 沙塵暴有關。

對此中央氣象局表示，北京沙塵暴是因為高低壓交錯，導致風大帶起沙塵，隨後跟著低壓氣旋，轉到雲的上空，主要影響地區為華北以北、東北，以及部分華中地區受影響，另外像是鄰近的韓國、日本也同樣受到影響。

氣象局也提到，因為台灣目前沒有東北風氣流，上空又是高壓氣流，島內目前大部分吹的是東風，所以沒有受到北京沙塵暴的影響。

至於台灣西半部近日空品差，氣象局說，主要是島內擴散條件差，西半部污染物累積，無法擴散所致。

氣象局也提醒，本周六前，天氣都還蠻穩定的，西半部高溫上看28至30度，有些地區甚至會有30度以上的高溫；周六晚間因為鋒面通過台灣，東北季風增強，屆時氣溫會有明顯變化，北台灣轉涼，一整天氣溫20度左右，甚至部分低區低溫打15度。

氣象局表示，周六這波東北季風降雨主要集中北部、東北部，中部山區雖有零星降雨，但雨量不多，提醒民眾要節約用水。