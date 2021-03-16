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布林肯稱「台灣是國家」 網：由拜登來說才算數

台灣新聞組／綜合16日電
美國國務卿布林肯。(路透)
美國國務卿布林肯。(路透)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前出席美國國會聽證會，被問到有關台灣的議題時，脫口說出台灣是一個能為世界貢獻的「國家」，引發熱議，連美國對沖基金大鱷海曼資本創辦人也在推特推文，說美國將會承認台灣的地位。

布林肯10日出席國會聽證會時，韓裔共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）針對台海局勢提問，稱台灣是美國重要的夥伴，美國是不是該支持台灣在國際組織上占有一席之地？布林肯表示，「我絕對承諾會做這件事」，並稱台灣擁有強壯的民主體制，也有強勁的科技力量，是一個能夠對世界有所貢獻的「國家」。

由於布林肯使用了「country」一詞來定義台灣，讓不少媒體皆以「布林肯稱台灣是國家」為標題進行深入探討。

報導中提到，布林肯稱呼台灣是國家，可視為台美關係新階段，畢竟過去任何有關台灣政權字眼就像是地雷，能避就避，也在聽證會呼籲拜登政府邀請台灣參加美方接下來要舉辦的民主峰會，並與台灣啟動自由貿易協定協商，布林肯一句話已經掀起議論，未來台美關係是否真的跨出這一步，外界十分關注。

就連海曼資本的創辦人巴斯，也在推特上分享相關新聞，提到台灣是一個擁有2400萬人口的國家，國家還用全大寫特別強調，還說台灣並不是中國，而且美國將會承認台灣的地位，並在文末標記中國駐美大使崔天凱。

對於布林肯的說法，有網友表示，「美國承認台灣是遲早的事，問題是要承認它是台灣還是中華民國」、「NASA是美國的政府單位，早就把台灣列為國家」，但也有另一派網友說，「由拜登嘴裡說岀才算數，而且要實際去執行，否則都是口惠罷了」、「就問一句：可否公開支持台灣加入聯合國」。

台灣 美國 布林肯

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