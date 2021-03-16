緬甸反中 掛國旗自保？台商無助喊撤：汽油彈不分國籍

緬甸仰光萊達雅工業區的陸資工廠遭人縱火，15日清晨可見到火光沖天。（歐新社）

緬甸 情勢惡化，軍民衝突持續升高，中資企業成洩憤目標，位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」遭波及，有10名台籍幹部受困在廠房中。中華民國外交部昨表示，台籍幹部均安，並建議台商在工廠以緬甸文字標示為「台灣 企業」及懸掛中華民國國旗，避免外界混淆誤判。

外交部指出，駐緬甸代表處接獲昌億公司通報後，立即與該公司的台籍幹部聯繫，代表政府對此一不幸事件表達關切與慰問，同時駐處立即洽請緬方派員前往該公司協助處理；目前原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安，留守廠房內等待情勢穩定。

此外，駐處已洽妥安全的旅館，供安置台商幹部住宿之用。外交部表示，據駐緬甸代表處掌握訊息，在萊達雅工業區內有數家台資企業，除「昌億公司」在此波衝突中受到影響外，其他台資企業未受波及。

中央社報導，一名在緬甸經商數十年的台商表示，由於大規模罷工，緬甸金流物流全部停擺，不只公司損失慘重，「連身家性命都有問題，只能說無助」。他說，緬甸人現在對中國 是深惡痛絕，已做好最壞打算，可能人先離開緬甸再說。

另一名台商說，現在緬甸年輕一代對中國很敏感，因為感到生存空間被擠壓，台商們想要強調自己是台灣公司，但一旦汽油彈丟出去，不會區分工廠的國籍，台灣廠還是可能被波及。

也有緬甸台商表示，打算近期內返回台灣，可能把公司結束掉，並做好可能無法再回緬甸的打算。

朝野立委皆關注僑台商在緬甸安危，僑委會委員長童振源昨赴立法院外交國防委員會備詢時表示，僑委會2月即成立工作群組運作，在緬甸的僑務組同仁都與僑團保持密切聯繫，盼台商謹慎小心；至於是否安排救援專機，交由外交部考量。