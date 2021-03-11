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憲改小組召集人姚嘉文拋制憲、改國名 民進黨冷處理

台灣新聞組／台北11日電
民進黨憲改小組10日召開會前會，但綠營內部拋出制憲、國家正常化等不同路線主張，為修憲埋下變數。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨憲改小組10日召開會前會，但綠營內部拋出制憲、國家正常化等不同路線主張，為修憲埋下變數。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨憲改小組昨天召開會前會，預計本月31日召開第一次會議。不過，憲改小組共同召集人之一的總統府資政姚嘉文，在會前率先拋出敏感的「制憲」議題，他並主張，基於民進黨的黨章、黨綱，國名應改為「台灣共和國」。民進黨中央昨表示，會議尚未直接涉及修憲內容，尊重姚嘉文說法。

民進黨基本綱領開宗明義指出，「建立主權獨立自主的台灣共和國」，應依照台灣主權現實獨立建國，制定新憲；國民黨藉著虛構「全中國唯一合法政府」，維持大而無當的「中華民國五權憲法體制」，並賴以長期維持反民主之統治與特權。基於國民主權原理，建立台灣共和國及制定新憲的主張，應由公投方式決定。

姚嘉文說，民進黨不能規避建黨精神，建黨以來最重要的幾項議題包括國家名稱、國土變更問題等應入列討論，形式則為「制憲」；此修憲工程預計需要不少時間，但也不需要趕進度，如同當年推動國會改選、總統直選時也未訂下時間表，民進黨扮演的角色在於喚起民眾意識，與在野黨溝通協調，最後才進入公民投票。

姚嘉文指出，修憲觸及國家名稱、國土變更議題，並非挑戰當前蔡政府「維持現狀」基調，而是中華民國憲法的現狀，與台灣當前現狀有不合之處，透過修憲工程後，依然是維持台灣是一個主權獨立國家、與中國互不隸屬、維持自由民主、維持台海兩岸和平安定等四大現狀，且這並非僅是個人意思，民進黨的黨綱、黨章就是如此規定。

台灣社副社長張葉森表示，本土社團長期努力的目標就是希望制憲、國家正常化，姚嘉文表達希望制憲，「對我們來說燃起很大的希望」，但過去民進黨在憲改議題太過保守，本土社團也不敢太奢望。

民進黨發言人簡舒培說，憲改小組召開會前會，是針對小組的運作方式初步意見交換，並未討論實質憲改內容；民進黨是多元民主政黨，尊重憲改的不同意見，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。小組共同召集人鄭文燦說，憲改小組還沒有正式開會，議題仍未確定，會以開放態度來面對。

民進黨正國會立委陳亭妃、蔡適應等人昨也舉行憲改公聽會，討論「邁向國家正常化」，呼籲優先以台灣之名參與國際組織和活動。

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