美印太司令擔憂：中共6年內恐攻台 北京：美為增軍費找藉口

中國大陸解放軍去年擴大在台灣附近海域的部署，美軍印太司令部司令戴維森擔憂，台灣六年內恐面臨中共威脅。（路透）

美軍印太司令部司令戴維森日前向聯邦參議院軍事委員會工作報告，根據其書面證詞，解放軍將先進武器投入訓練和演習與中國 大陸在印太地區的威脅，是美國 關鍵挑戰之一；另外，戴維森答覆議員提問時，憂心中共在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣 也是中共野心企圖之一」，六年內恐面臨顯著威脅。

大陸外交部發言人趙立堅昨對此回應稱，美方一些人不斷藉台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質是為美國增加軍費找藉口。

法新社報導，戴維森憂心中共可能在六年內攻台。

戴維森表示，解放軍不只發展先進的武器系統，並頻繁運用在訓練和演習，向區域和全球傳遞訊息，例如中國大陸去年8月朝南海發射中程反艦飛彈，證明其能攻擊西太平洋的航空母艦，意指解放軍表明在應對區域危機時，陸方有能力應對可能的第三方干預。

戴維森說，中國大陸在印太地區採取越來越強硬的軍事部署，施加壓力並擴大影響力，對台灣尤其如此；解放軍直到去年都在擴大在台灣周圍的軍事部署，包括出動轟六繞行台灣，越過台海中線，進入台灣的防空識別區，這都是近25年以來最為頻繁的時刻。

另一方面，美中高層傳將於阿拉斯加會面，讓美中對峙氣氛再和緩。國民黨立委陳以信表示，該場會面由美中雙方最核心國安高層參與，可能為「拜習會」預做鋪路。民進黨立委羅致政認為，對話能否克服矛盾是重點。民眾黨立委高虹安則說，樂見美中高層恢復往來。