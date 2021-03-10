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林毅夫：兩岸合則兩利 合作台得利大於陸

記者李仲維、羅印冲／台北10日電
大陸全國政協常委林毅夫，在兩會期間受訪。（中新社）
大陸全國政協常委林毅夫，在兩會期間受訪。（中新社）

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，兩岸之間合則兩利、分則兩害，在加強合作的過程中，「台灣人民得到的好處一定會遠遠大於大陸人民」。

綜合中新社、人民網報導，林毅夫在大陸「全國兩會」期間受訪表示，以台積電為代表的台灣相關企業，處在世界晶片生產第一梯隊，是規模最大、技術先進、最有競爭力的一批製造商，而大陸是晶片需求量最大的一個地區，大陸的發展需求給台灣晶片產業帶來發展機遇。

林毅夫認為，未來大陸會繼續保持全球最大市場的地位，不管是哪個企業，尤其是高科技企業，只有充分利用大陸的市場優勢，才能讓科研投入轉化成利潤，有利潤才能繼續加大科研投入，保持技術領先。

林毅夫說，相信兩岸更進一步合作是台灣的機遇，也有利於大陸的發展，可謂是合則兩利，分則兩害。他強調，「兩岸都是中國人民，希望兩岸能加強合作，讓中華民族的偉大復興在我們這一代實現，實現過程中，台灣人民不僅能分享中華民族偉大復興所帶來的好處，而且能得到的好處一定會遠遠大於大陸人民」。

談到大陸經濟發展前景時，林毅夫指出，中國大陸會繼續擴大開放。「對於極少數卡脖子的產品，中國也會做好準備，利用自身優勢進行攻關」。他說，根據過去的經驗，什麼東西中國大陸能做、能生產後，在國際上價格就會下來。所以，任何想要卡中國大陸脖子的做法只會加速中國的進步，以及讓自己失去競爭優勢。

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