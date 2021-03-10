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去年陸生註冊576人 10年來最低紀錄

記者潘乃欣／台北10日電
去年開設1500個碩博班陸生名額，有721人報名，正取655人，最後實際註冊僅576人。創下自2011年我國首度開放招收陸生以來的新低紀錄。(本報資料照片)
去年開設1500個碩博班陸生名額，有721人報名，正取655人，最後實際註冊僅576人。創下自2011年我國首度開放招收陸生以來的新低紀錄。(本報資料照片)

中國大陸去年宣布不再開放陸生赴台就學，僅開放原本在我國就讀學士班、碩士班的陸生升讀更高學位。根據陸生聯招會統計，去年開設1500個碩博班陸生名額，有721人報名，正取655人，最後實際註冊僅576人。創下自2011年我國首度開放招收陸生以來的新低紀錄。

對於下1學年的招生，陸生聯招會總幹事張鴻德表示，近期曾與陸方討論學士班招生，但未收到陸方回應。不少大學則是轉而經營日韓、新南向學生，希望分擔招生風險。

文大教務長方元沂表示，這幾年已見陸生來台人數下滑，教務上啟動幾項應變方案來分散風險，包括經營原本就關係友好的日本、南韓學校，以及經營新南向國家，推動華語教學吸引泰國和印尼學生。最後是推動轉型，轉攻終身教育。

龍華科大近年也朝新南向發展，但校長葛自祥說，陸生相較之下文化隔閡小，兩岸教育交流也能增進兩岸年輕人的相互了解，促進兩岸和平發展，仍是值得經營的生源。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，私校可轉往新南向發展，但教育部近期對新南向教育著墨不多，呼籲重啟雙邊交流，對私校的幫忙較大。

台大教務長丁詩同表示，台灣的醫學、生醫、物聯網等領域強，文化上以中文為基底，這些都是台灣的特色和強項。台大推行國際化，目前有3個系所能做到英語教學，通識等課程也持續朝國際化的教育環境邁進。

教育部 招生 台灣

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