美艦常態化穿行台海…2018年台美官員棒球場邊聊出情資

美艦自2018年首次通過台灣海峽前，來台的美國國家安全局（NSA）人員曾事先向我披露。圖為去年10月通過台灣海峽的飛彈驅逐艦貝瑞號。（路透）

美國 軍艦近年多次通過台灣 海峽，引發關注。據了解，美軍作戰艦穿行台灣海峽是美方政策下的常態性作為。據證實，美軍作戰艦艇2018年首次通過台灣海峽前，一位美國國家安全局（NSA）人員曾事先向台情治官員披露了美方政策決定，並由時任國防部 長嚴德發回報蔡英文總統。

據透露，美方自2018年政策決定讓第七艦隊神盾艦利用例行勤務定期通過台灣海峽前，NSA曾赴台人員與台情治官員碰面，對方在連續兩天聚會中，二度提及美艦將通過台海的情資。

據指出，官員向時任國防部長嚴德發報告此事，嚴德發次日便向蔡英文總統報告，隔日美艦也確實出現在台灣海峽；嚴德發事先掌握美艦情資，為國防部在層峰前爭得不少面子。

這名NSA官員赴台，台情治官員別出心裁，自備炸雞和啤酒，親自安排對方到北部某知名棒球場體驗台灣的職棒文化，雙方坐在内野看台，交換情資，在滿場加油聲中，聊出美艦將穿行台海的資訊。

美軍艦艇通過台灣海峽的行動，目前仍在持續中。在川普政府時代，2020年就有13次；而拜登今年1月20日就任總統以來，美國海軍作戰艦也已有兩次通過台灣海峽。