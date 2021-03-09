我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

蔡英文視導131艦隊 承諾加速威海營區遷建

記者丘采薇／基隆9日電
蔡英文總統（右一）8日前往基隆視導「海軍一三一艦隊」，並登上蘭陽艦視察。（記者胡經周／攝影）
蔡英文總統（右一）8日前往基隆視導「海軍一三一艦隊」，並登上蘭陽艦視察。（記者胡經周／攝影）

蔡英文總統昨天前往基隆分別視導「陸軍三支部八堵油料分庫」及「海軍一三一艦隊」，並登上蘭陽艦。蔡英文表示，一三一艦隊在平時監控共艦動態，負責東引、馬祖運補護航，當緊急災害發生時，更立即出動協助救援，責任重大。

蔡英文總統當場承諾威海營區遷建案將加快進行。她表示，開始動工的威海營區遷建案，先期工程已完工，後續工程，也將加快腳步進行，一定盡快讓大家有更新、更現代的裝備和營舍使用，讓一三一艦隊的戰力能夠更提升；去年國艦國造有很多成效，現在沱江艦已編入艦隊，一定會讓一三一艦隊如虎添翼。

蔡英文總統也期許新上任的國防部長邱國正督導海軍，確保營區整建進度，落實現有規畫專案的執行中，未來也要更加提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。

蔡英文昨天先至基隆八堵營區視導「陸軍三支部八堵油料分庫」，聽取補油庫庫長顏志剛任務簡報，並至安管中心了解設施及運作模式，隨後頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的付出。結束八堵行程後，前往基隆威海營區視導「海軍一三一艦隊」，抵達後先聽取一三一艦隊長曾安國行程簡報，隨後登上蘭陽艦，視導士官兵餐廳、機艙控制室及女性官兵生活區。

蔡英文 國防部

上一則

熬5年才能賣！政院急轉彎 喊修囤房稅

下一則

愛女在韓遭酒駕撞死 駕駛判刑6年 父嘆1條命只值6年

延伸閱讀

美艦穿行台海常態化 2018決策

美艦穿行台海常態化 2018決策
蔡英文總統視導131艦隊 威海營區遷建將加快

蔡英文總統視導131艦隊 威海營區遷建將加快
救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」

救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」
蔡英文獲選曼谷郵報傑出女性 府：台灣防疫獲世界肯定

蔡英文獲選曼谷郵報傑出女性 府：台灣防疫獲世界肯定

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）

80歲婆婆外遇73歲男還變小四！媳婦上網問怎麼辦？

2021-03-01 21:19
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫