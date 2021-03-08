回應王毅「對台無妥協說」 陸委會：對話解分歧

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋7日參加13屆全國人大四次會議台灣代表團的審議。 (新華社)

中國 大陸國務委員兼外交部長王毅，昨天在大陸兩會外交部長記者會上表示，「中國政府在台灣 問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間」，並敦促美國總統拜登政府確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」；對此，陸委會強調，「台灣從來不是中華人 民共和國的一部分」。

中央社報導，陸委會昨以書面形式指出，台灣堅定維護國家主權與民主自由的立場，始終一貫；中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，台灣有權利與國際社會正常交往，「台灣的前途更只有台灣2300萬人民有權決定」。

陸委會表示，維護台海和平穩定，是雙方共同責任，而非一方以威嚇打壓將片面主張強加於另一方。因此再次呼籲中共當局，正視與尊重兩岸現實與台灣民意，思考良善舉措，優先透過建設性的對話與交流，保障兩岸人民權益，才有助於逐步化解分歧。

赴人大台灣團 汪洋稱台海主導權在陸方

據本報系聯合報報導，大陸全國政協主席、主管對台事務的第二把手汪洋，昨參加大陸全國人大台灣團審議時表示，台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權與主導權在中國大陸。

汪洋要求與會的人大代表要學習貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，堅持「一個中國原則」與「九二共識」，堅決遏制台獨分裂活動。同時，「要促進兩岸關係和平發展，落實完善惠台利民政策，團結領導台灣同胞共擔民族大義，共襄復興偉業。」

另，大陸台盟中央副主席吳國華昨在大陸全國政協第二次全體會議上建言，要拓展兩岸青少年交流的主題，共同開展對中國歷史文化與國情的學習了解，「培育新時代兩岸青年共同的家國情懷」。