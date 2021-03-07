北京不急與台對話 學者：等待更有利時機「出手」

中國大陸政協主席汪洋。（新華社）

美國拜登 政府上台後，即釋出呼籲台海兩岸對話的訊息，蔡政府日前重整國安團隊，換上鴿派邱太三掌陸委會，主要是回應美方這項要求。但從年初汪洋到兩會李克強的涉台談話看，北京 顯然並不急著與台灣 對話。

李克強5日在政府工作報告重申堅持一中原則和九二共識，推進和平統一，並稱要「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」，同時要完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進兩岸交流合作、融合發展。這個基調與去年政府工作報告一致。

在美國政黨輪替、美中台關係發生結構性變化之際，大陸對台政策仍維持一貫立場，兩岸現階段也看不到恢復溝通的積極訊號，北京究竟如何判斷當前和今後一段時期台海局勢，或許可從1月中旬汪洋在對台工作會議上的談話找到線索。

汪洋當時直言，台海形勢仍然嚴峻複雜，但強調「時和勢始終在我們（中國大陸）這邊」，要準確識變、科學應變，樹牢底線思維，把大陸日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢轉變為對台工作的效能。

依照汪洋的說法，既然時和勢始終在大陸這邊，大陸增長的實力將轉變為對台工作效能，顯然是一項長期的目標，也就是說，只要美台不碰觸台獨紅線，北京自然無須急著和蔡政府對話，可等到對大陸更有利的時機再出手。

由此或許也可解釋，為何邱太三剛上任，兩岸還沒「春暖花開」，大陸就祭出「鳳梨事件」打擊台灣，立刻抵銷了邱太三對兩岸僵局的一絲緩和作用，前後還不足48小時。

對北京來說，邱太三上任是蔡政府對美國要求兩岸對話的回應，並無真正破冰誠意，也沒提出任何九二共識的替代方案，如此表面上的善意不要也罷，禁止台灣鳳梨進口雖傷害農民，但受傷程度可控，未來也可能恢復進口，北京卻能藉此傳達清晰訊號，即目前沒對話的可能。北京此舉也是做給美國看，拜登上任後雖透過官員和智庫表達兩岸應溝通的立場，但美對陸的施壓和對台的支持依舊，只是做法與川普政府不同，大陸還在觀察拜登接著會出什麼牌，對台也就暫時不會有大動作。

台陸之間 心靈距離拉大

大陸兩會開幕前夕，身兼大陸全國政協委員的北京大學國際關係學院教授賈慶國透過港媒表示，拜登政府應會約束台獨，同時要求中國大陸不要在台灣問題上採取激進做法，兩岸局勢就可能會有所降溫。

賈慶國的分析，說白一點，美台不跨過台獨這條線，中共不採取武力手段（武統），台海局勢雖然緊繃但可控，甚至可能降溫。再往前連結到汪洋的「時與勢」說，更能理解為何北京不急著對話，因為時間對中共有利。隨著時間推移，美中實力差距將縮小，兩岸綜合實力則愈拉愈大，這對台灣將來的談判是優或劣，值得深思。

不過，北京方面也應反思，為何長期推動所謂惠台政策下，台灣與大陸之間的心靈距離拉大，尤其一方面宣稱兩岸共同體，以同胞相稱，另一方面又持續在外交和軍事上對台施壓，也許是針對執政當局，但仍令台灣人感到威嚇。連國民黨主席江啟臣接受外電訪問時都說，「大陸是台灣面臨的主要威脅，『一國兩制』在台灣沒有市場」。江啟臣這些話或許令北京難堪，卻也是台灣長期意向所在，大陸終須務實面對。