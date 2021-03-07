兩岸情勢嚴峻 海基會30年何去何從？外界籲補實董座

因應疫情，蔡政府去年2月10日宣布暫停小三通，後疫情時代何時恢復，也成為各方關注兩岸關係的指標之一。（本報資料照片）

海基會9日（周二）成立屆滿30周年，但在當前劍拔弩張的兩岸關係下，海基會業務和功能大幅萎縮，正面臨何去何從的窘境。

海基會將於12日（周五）召開董監事會議，決策高層表示，本次董監事會並無新任董座的人事案，仍由許勝雄代理董座，實際核心業務續由蔡英文 總統信任的核心幕僚詹志宏處理。但學者與綠營民代都有人建議盡快補實，解決台商問題也展現善意。

恢復小三通 兩岸破冰的第一步

據了解，蔡政府近期國安團隊改組後，已指派國安單位著手進行兩岸復航的可行性評估。黨政人士表示，待國內施打疫苗覆蓋率達到一定比例後，希望藉由恢復小三通，作為兩岸破冰的第一步。

民進黨 黨政人士表示，目前海基會實質核心工作落在詹志宏身上，日前國安新團隊列出的鐵三角中，詹志宏也名列其中，就可看出海基會董事長人事並非蔡英文當前急迫課題。許勝雄自去年8月迄今，代理海基會董座已逾七個月，據了解，他多次向高層表達無意繼續代理，盼讓他卸下重擔。

淡大中國 大陸研究所榮譽教授趙春山表示，海基會董事長應趕快補，否則會讓人覺得不重視；文化大學社科院長趙建民表示，海基會董事長最好熟悉中國台商界，能扮演潤滑角色，建議少從民進黨內部派系政治思考。

趙春山指出，海協會長張志軍都上任多久了，海基會董事長至今沒定案，會讓人覺得不重視，且未來一年很重要，官方沒有往來，就只能靠白手套交流。

趙建民說，海基會功能多元，台商在中國運作難免有狀況需要協調，他認為，海基會董事長最好熟悉中國台商界，也對兩岸經濟事務熟悉，更好是跟中國大陸官方相關官員也熟，看海基會能否扮演台商潤滑角色，人選少從民進黨內部派系政治思考。

民進黨立委蔡適應也指出，海基會董事長最好盡速任命，可考慮啟用更多與中國有往來的人，因為很多台商在大陸投資，可思考用有代表性的台商。此外，海基會過往會到中國大陸進行商業考察，若能加強經貿功能與民間色彩，或許可解決許多政治以外的議題。

至於兩岸在後疫情時代是否恢復小三通，趙建民表示，小三通時機一個考量是疫情，一個是政策，但疫情爆發以來，台方對陸方的考量都是政治，從小明到疫苗都是，所以未來小三通的開放也難排除政治考慮。

●蔡想放軟 綠政治人物考量選舉

民進黨黨務人士表示，蔡英文第二任期有對陸方態度放軟的空間，但其他多數民進黨人還要選舉，且2022地方選舉近在眼前，不可能為了蔡英文的歷史定位，白白放棄掉很好打的「反中議題」，拉扯結果難免左右未來兩岸發展，也影響小三通、直航恢復的時間。

今年適逢海陸兩會成立30周年，惟海陸兩會都低調未舉辦慶祝活動。陸委會另在臉書上發文，指海基會成立30年的「生日願望」是期盼未來兩岸關係能夠逐步達成「互信、互惠、繁榮、和平」。海基會成立20周年時，曾盛大舉辦慶祝大會，包括時任總統馬英九、閣揆吳敦義等藍營大咖都出席，大陸海協會也發來賀函。