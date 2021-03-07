海基會存廢假議題？關鍵在兩岸政策

海基會大樓。（本報資料照片）

扁政府時代的海基會董事長洪奇昌認為，海基會仍有存在的必要，尤其是在兩岸特殊的關係下，官方不可能透過非官方授權的民間團體協商簽署協議。

對於海基會董事長自去年8月以來懸缺至今已逾半年的問題，洪奇昌認為，從海基會現任秘書長詹志宏和前秘書長姚人多來看，兩人都來自蔡英文總統的身邊，這個人事布局可以看出蔡對海基會功能的期待，而目前的代理董座許勝雄是兩岸事務的熟手，由許真除的話，也很適當。

姚人多說，只要民進黨 執政，海基會存廢就會被討論，原因不在於海基會在民進黨執政時期就不做事，而在於中國大陸在民進黨執政時便習慣性地切斷海基跟海協兩會 的聯繫管道，這才是問題的根源。

姚人多說，如果民進黨真的把海基會廢了，恐怕大陸又要跳腳了。一方面拒絕跟海基會接觸，一方面又怕台灣 乾脆把海基會廢了，這種矛盾其實一直都存在他們內部，能否化解完全取決於北京的一念之間。他認為，海基會的存廢是一個假議題，海基會繼續存在，對兩岸目前的僵局有沒有幫助？廢了海基會，對岸會怎麼解讀？利弊得失已經非常清楚。姚人多強調，解鈴還須繫鈴人，只要對岸想通了，兩會通了，海基會存廢的問題自然就消失了。

對於海基會董座懸缺問題，馬政府時代的海基會秘書長高孔廉表示，以海基會目前業務來看，董事長其實可有可無，甚至連副秘書長層級以上的人員都不需要。因為目前兩會恢復協商是不可能的，除非蔡政府改變兩岸政策。所以海基會高層任用即無必要。將來如有必要，也可由陸委會派員兼任即可。