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海基會存廢假議題？關鍵在兩岸政策

記者李仲維／台北7日電
海基會大樓。（本報資料照片）
海基會大樓。（本報資料照片）

扁政府時代的海基會董事長洪奇昌認為，海基會仍有存在的必要，尤其是在兩岸特殊的關係下，官方不可能透過非官方授權的民間團體協商簽署協議。

對於海基會董事長自去年8月以來懸缺至今已逾半年的問題，洪奇昌認為，從海基會現任秘書長詹志宏和前秘書長姚人多來看，兩人都來自蔡英文總統的身邊，這個人事布局可以看出蔡對海基會功能的期待，而目前的代理董座許勝雄是兩岸事務的熟手，由許真除的話，也很適當。

姚人多說，只要民進黨執政，海基會存廢就會被討論，原因不在於海基會在民進黨執政時期就不做事，而在於中國大陸在民進黨執政時便習慣性地切斷海基跟海協兩會的聯繫管道，這才是問題的根源。

姚人多說，如果民進黨真的把海基會廢了，恐怕大陸又要跳腳了。一方面拒絕跟海基會接觸，一方面又怕台灣乾脆把海基會廢了，這種矛盾其實一直都存在他們內部，能否化解完全取決於北京的一念之間。他認為，海基會的存廢是一個假議題，海基會繼續存在，對兩岸目前的僵局有沒有幫助？廢了海基會，對岸會怎麼解讀？利弊得失已經非常清楚。姚人多強調，解鈴還須繫鈴人，只要對岸想通了，兩會通了，海基會存廢的問題自然就消失了。

對於海基會董座懸缺問題，馬政府時代的海基會秘書長高孔廉表示，以海基會目前業務來看，董事長其實可有可無，甚至連副秘書長層級以上的人員都不需要。因為目前兩會恢復協商是不可能的，除非蔡政府改變兩岸政策。所以海基會高層任用即無必要。將來如有必要，也可由陸委會派員兼任即可。

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