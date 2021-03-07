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澳門也禁台灣鳳梨？ 農委會：未接訊息

台灣新聞組／台北7日電
政府部門鼓勵吃鳳梨，總統府也在6日開放參觀時，在一樓迴廊擺設鳳梨攤位，供民眾選購。（記者葉信菉／攝影）
政府部門鼓勵吃鳳梨，總統府也在6日開放參觀時，在一樓迴廊擺設鳳梨攤位，供民眾選購。（記者葉信菉／攝影）

中國大陸3月起突然宣布禁止台灣鳳梨進口，有媒體報導，澳門也跟著在3月2日禁止進口台灣鳳梨，對此，農委會表示，目前還沒接獲相關訊息。

大陸2月底突襲宣布3月起暫停台灣鳳梨進口，由於台灣鳳梨出口大陸占9成、年產值近新台幣15億元（約5323萬美元），影響農民甚鉅，後續政府也祭出相關外銷、貿易手段，盼穩定鳳梨價格。

中央社引述港媒報導，澳門在北京之後，已在2日停止進口台灣鳳梨；繼大陸對台發動「鳳梨之戰」後，有一間在台灣專門直銷往香港及澳門的水果商表示，這周已經無法將鳳梨送往澳門，原因是大陸那邊「發公文在擋」，疑澳門也停止進口台灣鳳梨。

對此，農委會國際處副處長林志鴻表示，根據統計，去年一整年台灣出口到澳門的鳳梨為27噸，目前都還未接獲澳門禁止進口台灣鳳梨的相關消息。

另據本報系聯合報報導，大陸暫停台灣鳳梨進口，掀起台灣人吃鳳梨熱潮，台北果菜市場的鳳梨拍賣均價四天內1公斤漲了台幣10元（約0.35美元），漲幅近兩成五，但鳳梨農卻高興不起來，因為屏東鳳梨產季剛開始，預估4月起全台鳳梨盛產，「真正的考驗在後頭」，地方果農及合作社對這波吃鳳梨熱潮能否持續都不表樂觀。

雲林鳳梨農葉秉鎮說，最大的外銷管道受阻，全台生產的鳳梨已超過內需，現在雖有短暫買氣，但4、5月全台鳳梨會「大出（盛產）」，入夏後其他替代性水果也多，如果仍無外銷管道，在彼此的排擠效應下，「到時候市場到處都是鳳梨要怎麼辦？」

雲林縣府農業處長吳芳銘說，鳳梨產期很長，關鍵量產季節在4月底、5月，屆時恐怕會有一場價格戰，他已知有廠商疑似趁機要發國難財，以較低價格向農場收購，也有通路商開始削價競爭。

有農民擔心鳳梨價格恐因盛產疲軟，農糧署副署長姚志旺坦言，4月是關鍵，會積極分流市場，目前鳳梨也陸續外銷其他國家，農委會要求農民、合作社場、貿易商不要一窩蜂趕著出貨，卻沒做好品管，並將派員到產地檢核，避免重蹈覆轍。

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