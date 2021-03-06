黑白集╱鳳梨完美超賣，然後呢？

農委會主委陳吉仲（右二）到台南了解鳳梨外銷。(記者吳淑玲／攝影)

大陸禁台灣 鳳梨進口，連日來表現得最嗨的人，非農委會主委陳吉仲莫屬。他每天公布自己的「戰果」：日本 答應買進5000噸，創歷年新高；澳洲 台商訂兩噸，保證5月會有「鮮貨」到岸。在全民力挺下，訂單已超過銷陸的4.1萬噸，本季鳳梨已完美超賣！

恭喜陳吉仲，短短幾天衝出漂亮成績，不愧是小英男孩！但許多人會問：然後呢？今年農民田裡的鳳梨，包括那些已經成熟的、還沒成熟的，都被預訂一空，到5月所有原訂輸陸的鳳梨都會完銷。問題是，下一季農民還要不要種那麼多鳳梨？如果種了，今天熱情訂購的國內外人士是不是仍會繼續支持？

站在農民的角度看，他們更希望的是鳳梨能有穩定的出口、良好的價格；這樣，他們的辛苦耕種就有更好的收益。用白話說，產銷穩定，才是農民最大的利基。現在，政府把這季鳳梨賣得嚇嚇叫，但下一季鳳梨可能就出不去，賣到其他地方則被折半殺價，那恐怕是在幫倒忙。

所以，請陳吉仲回答這個「然後呢」的問題：你解決了鳳梨介殼蟲的問題嗎？你和對岸溝通過下次鳳梨出口的問題嗎？你能不能讓買家以銷陸的同樣價格採購鳳梨？你覺得農民下一季該怎麼辦？

把農民的生計拿來當個人秀，儘管大內宣成功，卻是殘酷的。