不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

農業金庫昨和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。(記者余承翰／攝影)

鳳梨禁令事件持續延燒，農政單位宣傳去年台灣 生鮮鳳梨成功外銷澳洲 ，卻被踢爆因疫情影響，僅外銷56公斤鳳梨乾，如今農政單位祭出高額空運費，全力拚澳洲市場，每公斤補貼105元。世界台灣商會聯合總會前會長、國策顧問林見松昨證實，有兩公噸台灣生鮮鳳梨輸往澳洲，1公噸去墨爾本，1公噸去布里斯本。

林見松表示，世界台灣商會號召台商買鳳梨，但很多地區無法出口到我僑民的僑居地，只有加拿大、澳洲、新加坡 幾個國家可以，澳洲是去年3月同意我生鮮鳳梨輸入，總算會有兩公噸到澳洲，若順利的話，不久的將來也會有3到5公噸到澳洲，為台灣開拓新的鳳梨市場。台灣之前外銷到大陸的鳳梨每年約4萬多公噸。

根據農委會資料，台灣生鮮鳳梨可以賣到中國大陸、日本、香港、加拿大、新加坡、馬來西亞、澳門、韓國、汶萊、俄羅斯、帛琉、關島（美國）、馬紹爾群島、中東巴林、泰國、澳洲；其中外銷到大陸的鳳梨每年約4萬多公噸。

為了賣鳳梨，農委會也祭出各種拓銷補貼方案，其中去澳洲空運每公斤補助105元、海運23元；中東海空運每公斤補助15元；其他地區則海空運每公斤12元。

林見松表示，現在運費非常貴，預計1公斤台灣鳳梨，在澳洲要賣15至20元澳幣（約300元台幣）；當地台商說，去墨爾本這1公噸能賣就賣，不能賣就分給當地台商，讓大家吃到台灣鳳梨。但他也強調，不是送，是商業銷售。