看問題／品種保護薄弱 台灣經濟果樹隱憂

被譽為「中國菠蘿之鄉」的廣東徐聞縣鳳梨進入採收季，傳出收購價創近30年新高。（取自廣州日報）

中國 大陸一年生產近兩百萬公噸鳳梨，大多集中在廣東地區，其中海南島、徐聞縣是金鑽鳳梨的大本營，引發我國農業技術、品種外流的討論；全國農業金庫董事長吳明敏表示，農業品種、技術應列為「敏感科技保護」，否則好的品種還沒有推廣，對岸就有了，非常可惜；但貿易商認為，我國對品種保護薄弱才是問題關鍵。

吳明敏表示，立法院二○○六年、二○○七年時，曾提出敏感科技保護法，還是有刑責的，當時已在委員會都開完會了，但最後卻沒有下文，如今藍綠兩黨都執政過，但兩黨都沒有再提過。

他說，很多由公部門研發的成果、品種，應該列為敏感科技，不要隨便流出去，否則台灣 好的品種還沒有推廣，對岸就有了，非常可惜。

農產貿易商、農業網紅「Linbay 好油」版主林裕紘則在粉專發文表示，台灣對經濟果樹的品種保護薄弱，過去我國研究人員研發的頂級蓮霧「黑糖芭比」，技轉農民需要支付權利金，一棵蓮霧果樹一年六十元，要繳十年，但這樣這麼低的品種授權費，也沒多少農民願意付，最後只授權卅多公頃，但外面接枝偷種的可能接近兩百公頃，還有民進黨 立委向農政單位施壓，要求技轉金降為零。

林裕紘說，我國也常拿國外品種來種植，像這幾年流行的砂糖橘，是中國品種，大家喜愛的玉荷包荔枝，則是中國的妃子笑品種；更別說這幾年偷日本的麝香葡萄、白草莓等。

他認為，民代關心農業，就從能解決產業問題的點著手，台灣需要的是面對現況的真話，而不是活在歌功頌德的世界中，或是把所有問題都中國化，都是中國的錯。