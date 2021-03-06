李克強兩會報告：堅持一中 推進兩岸和平發展

【時政】（兩會進行時）十三屆全國人大四次會議在京開幕 李克強作政府工作報告 3月5日，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在北京人民大會堂開幕。中國國務院總理李克強作政府工作報告。 中新社記者 盛佳鵬 攝 中新社發 盛佳鵬 攝

大陸13屆全國人大第四次會議昨在北京開幕，大陸總理李克強 在政府工作報告時提到，要堅持一個中國 原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，以及高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。

今年的報告分為由總理宣讀的精簡版與完整版。昨日在接近尾聲時，李克強一字不漏地宣讀與完整版相同的涉台內容。

李克強表示，「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動，完善保障台灣 同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

觀察今年與去年李克強宣讀的涉台內容，去年李克強宣讀時的版本，未提及堅持一個中國原則、「九二共識」與「和平」，直到政府工作報告的最終版才重提。今年李克強宣讀時就有相關論述。

另，昨天公布提請13屆全國人大四次會議審查的「中華人民共和國國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）」，涉台篇幅提到，堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展、高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。在深化兩岸融合發展方面，要完善保障台胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續頒布實施「惠台利民」政策措施。

邱太三：兩岸合作應累積善意

陸委會主委邱太三昨在立法院表示，民進黨政府和共產黨政府若要有直接的政治性接觸，他短時間內不敢這樣預期，不過其他互動應該可為未來累積比較好的基礎。被立委問及未來一、兩年，兩岸恢復正常交流的機會為何？邱太三表示，兩岸過去互動少，但事務性聯繫還是有在一定程度進行，雙方都希望解決民眾實際遇到的問題，他相信未來相關合作協議或各項服務人民機制的互動，應可累積一些善意。