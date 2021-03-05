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拜登表態挺台 學者：非無條件支持

記者徐偉真／台北5日電
美國總統拜登明確指出會支持台灣和香港，應對中國脅迫、人權問題和不公平貿易行為。(路透)
美國總統拜登明確指出會支持台灣和香港，應對中國脅迫、人權問題和不公平貿易行為。(路透)

美國總統拜登3日發表任內首份國家安全戰略指南，直指中國是唯一能挑戰國際社會體制的競爭對手，並明確指出會支持台灣和香港，應對中國脅迫、人權問題和不公平貿易行為，更揚言若美國的利益和價值遭到中國直接威脅，必要時會回應挑戰。中華民國外交部對白宮表態表示歡迎和感謝。

外交部表示，拜登政府上任以來，不斷展現對台灣的強勁支持，外交部將繼續與拜登政府密切合作，在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的全球夥伴關係。

政治大學外交系副教授黃奎博表示，美國對台灣的支持，在過去幾任政府沒有太大改變，台灣應該要看清楚，美國對台灣不是全面和無條件的支持，這個支持是在台灣關係法和六項保證下給台灣的支持和承諾，台灣人很關心的若兩岸開戰美國會不會馳援，這沒有在美國目前說的支持或保證裡。

黃奎博說，國家安全戰略指南裡面提到台灣是「先進的民主政體」（leading democracy），他希望美國政府也要看到，台灣現在被外媒和部分人民稱為有民主獨裁的可能性，就算不是往民主獨裁的方向走，確實現在一黨獨大，變成台灣民主發展的阻礙，這是美國政府在做台灣戰略評估時可能忽略的。

台灣關係法 美國 拜登

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