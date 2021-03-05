趙少康批兩岸觀點不精準 江啟臣：陸是威脅也有機會

國民黨主席江啟臣4日接受廣播專訪，針對資深媒體人趙少康認為江啟臣日前受訪稱中國大陸是台灣面臨的主要威脅，此論點不精準。江啟臣回應並解釋接受路透專訪時的說法。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨 主席江啟臣 接受路透專訪，指中國大陸是台灣 的主要威脅，引發國台辦不滿。中廣董事長趙少康也批評江的說法不精準；江啟臣昨接受電台專訪，還原當時情況，他指路透是詢問：「共機繞台是不是台灣的國安威脅」，他當然回答是，難道台灣人民會認為不是嗎？威脅到中華民國的生存和主權就是國安威脅。不過他也說，若他能連任，積極推動兩岸對話絕對是重要目標，「因為我的兩岸路線跟民進黨就是不同，有威脅所以更有追求和平的意義」。

江啟臣表示，因為共機繞台對台灣造成國安威脅，這也就是為什麼他要呼籲中共放棄武力犯台，表示武力就是一個威脅，國民黨鼓勵用和平的方式轉危為安。

江啟臣也說，中國大陸不完全只有威脅，當然也有機會和挑戰，這是中間要如何去處理的問題「為什麼兩岸關係永遠在考驗我國的領導者？你要怎麼從威脅當中找到機會去除威脅、維持和平，以及在和平當中獲取利益，這就是考驗為政者」。

主持人蔡詩萍詢問江啟臣，為何國民黨的兩岸論述在威脅與機會之間無法講清楚？江啟臣表示，找一個可以坐下來談的說法很重要。就像過去國民黨的九二共識是求同存異的代名詞，當然可以成為兩岸的互信基礎，如果沒有擱置政治正義就很難坐下來談，沒有信任也沒辦法坐下來談，這就是為什麼過去國民黨說九二共識、一中各表。

江啟臣表示，兩岸關係在馬政府時代處理時相對比過去緩和、友善很多，交流也大幅增加，這當中當然衍生一些問題：和平紅利如何重新分配的問題。江不諱言，在兩岸交流過程當中產生了一些對台灣人的危機感，如何找回國人的安全感和信任感，這部分有待加強。

蔡詩萍問，現在國民黨還回得了九二共識嗎？江啟臣說，國民黨必須勇於去面對，如果九二共識被抹紅、被汙名化，就選擇不把他講清楚，那就證明你原本的主張就如同他們所說的是紅的、是黑的。不過蔡詩萍又問，但台灣人對偏統支持度很低，江啟臣不諱言，這跟時空環境的變遷有關。他說，九二共識今天會走到變成這樣子，也不完全只怪國民黨，蔡詩萍說，這部分中共確實要負部分責任。

江啟臣說，過去大家對於中國這個概念還可以透過中華民國這樣的角度來詮釋，這也是為什麼北京打壓中華民國的時候，大家就會離中國概念越來越遠。中國大陸要正視中華民國存在的事實，否則打壓反而無助於他們在講一中或是九二共識。一開始就是因為有中華民國憲法才有一中各表，也才有九二共識，「把中華民國拿掉，九二共識要怎麼講下去？」